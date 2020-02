Cartonero apaleó a ex y cumplió la promesa de quemarle la ropa

22/02/2020 - 22:13 Policiales

Un cartonero fue detenido y acusado de prenderle fuego a la ropa de su pareja e hijos, en el Bº Santa Teresita, el cuarto incidente con la misma víctima.

Se trata de Lucas Sebastián Pacheco, apresado por animar un escándalo y quemarle la ropa a su pareja de apellido Torres.

El incipiente caso es investigado por Elena Gorostiza, integrante del equipo de la fiscal Andrea Juárez.

El 15 de febrero, a las 10.30, Pacheco habría ingresado a la casa de su ex pareja, en el Bº Santa Teresita del Niño Jesús.

Al arribar ésta, lo encontró plácidamente dormido. Lo despertó a gritos y él respondió, insultándola y golpeándola.

Le asestó varias trompadas y tomó un palo y empezó a golpearla en la espalda.

No conforme, roció con nafta la ropa de su ex e hijos. Le prendió fuego y se ecapó.

Prontuario y condena

De sus antecedentes se desprende que el primer hecho fue el 6 de diciembre de 2018.

Como Torres no le dio plata para drogarse, Pacheco la golpeó y advirtió: “No te duermas, porque te voy a prender fuego”.

El 1 de marzo de 2019, le quitó del brazo a su hija a Torres y la lanzó en la cama.

“Vos te andas haciendo d... con todos los vecinos. Si pides auxilio, te mato. Besalos a tus hijos por última vez”, ordenó.

La encerró en una habitación. Ella durmió en el piso y orinó en un tarrito.

“No voy a parar hasta matarte”, fue su ultimátum.

El 25 de julio, volvió a la carga con su ira furibunda.

Golpeó a la mujer a trompadas en la espalda e intentó bajarle el pantalón, en vano.

Terciaron los vecinos y Pacheco fue expulsado de la casa, bramando: “No me voy a retirar hasta verla muerta. Voy a comprar nafta y a prender fuego esta casa”, trascendió.

Cuarta y la vencida

Ahora, retornó a la vivienda y cumplió lo prometido, pero sin que nadie acabara herido.

Ya preso y sosegado, la policía lo condujo a la Fiscalía y fue indagado por un combo de “lesiones y amenazas”.

Ante Gorostiza se habría presentado cual lastimosa estampa de hombre dolido.

“Nunca le pegué. Es ella quien me pega. El día que prendió fuego la ropa, no era suya, sino la mía. Ahora estoy en la comisaría con la ropa que me prestaron porque no tengo más. Nada de lo que dice es cierto”, habría manifestado lacónicamente y después regresó a la comisaría que lo aloja.