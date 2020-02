FÚNEBRES | 23 de febrero de 2020

22/02/2020 - 22:28 Funebres

Fallecimientos

- Esther Francisca Díaz

- Roberto Juvenal Banegas

- Ornella Yazmín Muriel Farías

- Segundo Martiniano Rojas

- Mirtha Graciela Ponce

- Norma Beatriz Tapia de Maidana

- Gladys Alejandrina Campos

- Luisa Aliano (La Banda)

- Isabel de Jesús Paz

- Ramón Warfi Herrera

Sepelios Participaciones

ARIAS, RUBÉN EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Raúl Ángel Valladares, despide con tristeza a su amigo y colega técnico. Abraza a su esposa e hijos en el dolor.

BANEGAS, ROBERTO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/20|. Su esposa Noemí Peralta, sus hijos Walter, María Luján, h. político Georgina Guzmán, nietos Agustín, Ayelen, Valentino y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 09 horas en el cementerio La Piedad COB CARUSO CIA ARGENTINA DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BANEGAS, ROBERTO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus compañeros de oficina: Florencia, Vanesa, Teresita, Emma y Felipe participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Carlos Alberto Auat, Norma C. de Auat, sus hijos con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Cacho, sus hijos y nietos en este difícil momento.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena y Javier acompañan en este difícil momento a su amiga Ana, José, hijos y familiares. Ruegan una pronta resignación.

BOLOGNINI DE CARBONI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/2/20|. Rafael Antonio Canllo participa con mucho pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BOLOGNINI DE CARBONI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/2/20|. Raúl Basbús, Kala Cavagnis, sus hijos Juan Pablo, Yiyo, Cecilia, Luis y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la mamá de Gabriela y Néstor.

BOLOGNINI DE CARBONI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/2/20|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Gabriela, Néstor y Maria Eugenia en este dificil momento.

CAMPOS, GLADYS ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Sus hijos Mirna Gladys, Rene David, hijos politicos, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos seran Inhumados hoy 9 hs en el cementerio PARQUE DE LA PAZ.COB. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

CISTERNA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/20|. Guido Ávila y familia participa con dolor el fallecimiento del querido Enrique, (Shunko) como lo sabía llamar el Pipo. Se lo recuerda con afecto. Rogamos oraciones por la resignación de su familia y por el eterno descanso.

DÍAZ, ESTHER FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Sus hermanos Ana y Miguel de la Fuente, sus sobrinos Rita Jiménez, Pablo Reitich y Gustavo, Rodrigo, Martín y Mara de la Fuente, su nieta Indiana y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque El Descanso. CARUSO CIA. DE SEGUROS - EMPRESA SANTIAGO.

FARÍAS, ORNELLA YAZMÍN MURIEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/20|. Sus padres Haydée y Fredy, sus hermanos Tamara, Facundo, Cheila, Aiza y Dante participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA, RAMÓN WARFI (q.e.p.d.) Falleció 22/2/20|. Juan José Lami, su esposa María Luisa, sus hijos Juan, Lucía y Marcela, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento del amigo y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma y resignación para Alita y toda su familia.

HERRERA, RAMÓN WARFI (q.e.p.d.) Falleció 22/2/20|. Dr. Felipe R. Pavón participa su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

HERRERA, RAMÓN WARFI (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Su compañera Alita e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO SOCIEDAD MILITAR - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Pila Herrera y su esposa Yogui Guzmán acompañan en el dolor a la familia Kairuz ante la partida de la Sra. Melba. Oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Gunter Rebullida y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Dra. Nora Acosta, sus hijas Marcos, María Laura, Romina y nietita Pilar participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Manuel Ibarra, Marta Camuñas participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Silvia.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Natividad Nassif acompaña con gran afecto a sus hijas y demás familiares en este momento de tristeza. Ruega oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Oscar Suárez y familia "Sra. Melva", tanto tu labor docente como tus virtudes de mujer ejemplar dejan huellas profundas en el recuerdo de tu querido pueblo. Acompañamos en el dolor a Tota, Silvia y demás familiares. Pedimos resignación. Elevamos oraciones al Señor por su descanso eterno.

PAZ, ISABEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Sus hijos Isabel y Carlos, sus hija política Viviana, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumaos en el cementerio El Zanjón a las 11. Casa de duelo S.V. Nº 2 P. León Gallo 330. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

PONCE, MIRTHA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Su madre Dominga, sus hijos Leandro, Nicolás, Hernán, Miriam, Nilda, Nahuel, Facundo y Luis y sus hermanos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio El Descanso. C de duelo Santa María. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROJAS, SEGUNDO MARTINIANO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Su esposa Patricia Verón, sus hijos Martin y Manuel , su hija pol Graciela y sus nietos Nicolás y Máximo participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 8 en el cementerio del Puestito. C de duelo P L Pedro Leon Gallo 340(SV) CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNDEZ DE RAGO, MARTA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/20|. Pedro Antonio; Luis Congiu y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposo Carlos y demás deudos. Pedimos al eterno Dios que la reciba en su Reino. Oraciones en su memoria.

TAPIA DE MAIDANA, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/20|. Sus hijos Hector, Gustavo, Carlos, Alejandro, Pablo, Gabriela y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

Invitación a Misa

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri:Te encuentras muy lejos de nosotros,pero desde aquí te decimos que te amamos con todo nuestro corazón, y que lo seguiremos haciendo. Nos dejaste un dolor enorme en el pecho, que no podemos sacarnos,pero sabemos que llegará un día en el que nos volveremos a encontrar y te amaremos mucho más de lo que lo hacemos hoy en día. Tus padres Luis y Negro, tus hnas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, abu Pila, familiares y vecinos invitamos a la misa en el 'Santuario de Santa Lucía' a las 20.30 hs Con motivo de cumplirse 8 años y 2 meses de tu partida al reino celestial. Besos al cielo.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (FREDY)

SANTILLÁN, JOSÉ LINO

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Hermana y amada tía. Son dos meses sin tu presencia física, pero el tiempo no va a diluir tu memoria, perdura y perdurará tu presencia con tus sabias y cariñosas palabras, viviremos por siempre con tus enseñazas, haciendo honor a lo que nos incultaste, tanto en el ámbito familiar, amistoso y a tus exalumnos que eran tu gran pasión en la docencia. Rogamos a Dios nos ayude a sobrellevar esta pérdida y agradecemos a amigos, vecinos, colegas, compañeros de sus hermanos, sobrinos y a todas las personas que nos acompañaron. Te amaremos siempre y hoy nos reuniremos ante tu tumba en el Pque. de la Paz a las 9 hs. para rogar por tu eterno descanso. "Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Tus hermanos Fidelia, Mirta, Juan Carlos, Hugo y sus familias, tus sobrinos María, Justina y Raúl Vázquez.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALIANO, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Sus hijos Mirtha, Ernesto, Mariza, José, Luis, hijos, polít. José, Fernanda y Amalia, nietos, bisnietos y demás familiares participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 9. Casa de duelo S.V. Banda. Av. Belgrano 532. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

----------------------------------------

GÓMEZ, OMAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/16|. Omarcito, mi hermoso hijo, pasaron cuatro años, que no estás físicamente a nuestro lado, pero no pasa un día en el que no recordemos, tu alegría, tu sonrisa, tus bromas, el cariño y el amor que nos brindaste, por ser esa persona tan especial en nuestras vidas, ocupas un lugar en nuestros corazones, donde estarás siempre guiándonos y acompañándonos, en cada paso que damos. Ruego a Dios y a sus ángeles, te tengan a su lado y descansa en paz, mi bello ángel. Su mamá Graciela y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol. Se ruega una oración en su querida memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

SUÁREZ MENDOZA, SERGIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/14|. Hijo, a pesar que se cumplen seis años de tu partida al reino de Dios para nosotros no pasó el tiempo, es como si las agujas del reloj se detuvieron el día que dejaste de respirar. Le pedimos a Dios que seas la luz que brille para todos nosotros. Tu mamá Marta, tus hijos, hermanos, Antonio, nietos, tíos, abuelos invitan al responso el día 24/2 en el cementerio Jardín del Sol (La Banda) a las 9 hs.

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MARTÍNEZ, MARTA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Su madre Marta, sus hermanos: Marcela, Mario y Ricardo, sus sobrinos: Nacho, Noel, José, Juan Agustín y Nárela y. su cuñada Beba, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MARTÍNEZ, MARTA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. "Caminante no hagas ruido que Marta se ha dormido en los brazos del Señor". Su compañera y amiga Marisa Rodríguez participa con dolor su fallecimiento, que Dios les de fortaleza a su familia por tan dolorosa perdida. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ, MARTA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Luis Alberto Fernández (Lucho) y familia participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan a Dios, para que, su infinita misericordia la cubra con su manto de luz y le el descanso eterno.

MARTÍNEZ, MARTA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor R. Araujo, miembros del Departamento Ejecutivo, obreros y empleados municipales participan con profundo dolor el fallecimiento de una querida compañera de trabajo y excelente persona. Q.E.P.D "Seño" Martita.

MARTÍNEZ, MARTA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Miembros y empleados del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Fernández, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su prima Lili en este doloroso momento.

MARTÍNEZ, MARTA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Iris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, MARTA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Mariángeles Karina Rafael y, sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz Rafael, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, MARTA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Misael Paz, su esposa Silvia Abraham, sus hijos Martín y Gerardo y sus respectivas Flias. y Luciano Paz despiden con profundo dolor a la querida amiga Martita. Paz y resignación para sus familiares.

Invitación a Misa

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. A los 2 años y tres meses de tu irreparable pérdida, esteás en el corazón de quienes te conocimos y supimos quererte por la bondad, por el amor y por la entrega desinteresada a los demás. Tía Elvira, Dios te tenga en su Santa Gloria. Tu sobrino del corazón Cornelio Gerez, invita a la misa que se realizará el domingo 23 a las 20.30 horas en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto.