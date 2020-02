Los ex obreros de Viluco la “pelean” día a día para poder subsitir

22/02/2020 - 23:32 Interior

El 26 de abril de 2020 se cumplirá un año de que la ciudad de Frías, sufriera uno de los hechos laborales más lapidarios de las últimas décadas: el cierre de de la primera planta de biodiésel y crushing de soja de la provincia de Santiago del Estero, que dejó a la deriva a 200 trabajadores y restringió el circuito económico de la ciudad en más de seis millones de pesos mensuales que representaban los sueldos de los obreros. Fueron doscientas familias las que en forma directa vieron derrumbados los proyectos que sólo la estabilidad laboral permite trazar a futuro. Hoy, a casi un año, de ese cachetazo laboral sigue siendo difícil acomodarse y algunos de los ex obreros recurren al empleo temporario para su subsistencia en un contexto social donde lo que más escasea es, precisamente, el trabajo.

El comienzo

En diciembre de 2009, en Frías se abrían las puertas de la recuperación del emprendimiento fabril; hecho que no se producía desde fines de la década del 80, cuando se fue de tierras frienses la fábrica de cemento Loma Negra, única en su género en este territorio, desde Villa Coinor a la vecina Catamarca.

De esta manera, el Parque Industrial en Frías fue la puerta por el sudoeste santiagueño para el desembarco de la industria a la vera de la ruta nacional 157 (principal corredor vial del norte), con agua, energía y gas al alcance de la mano.

El Grupo Lucci, empresarios de Tucumán conocidos por la producción de limones, fue el que decidió avanzar sobre el proyecto de biodiésel y desembarcó en el polo industrial con el objetivo de producir 200 mil toneladas de biodiésel, unas 350 mil toneladas de alimentos balanceados, 700 mil toneladas de harina de soja y hasta 2.000 toneladas de lecitina, un subproducto del proceso industrial, con la producción de soja de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Chaco.

Una inversión total de 90 millones de dólares demandó el regreso de la industria. La planta aprovechó cada grano de soja al máximo con la fabricación de biodiésel, harina y aceite de soja y se movía con 200 trabajadores frienses en tres turnos por día.

El apoyo del Gobierno provincial a través de la ley de Promoción Industrial fue decisivo a la hora de atraer la inversión.

El final

En abril de 2019, el Grupo Lucci presenta ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que confirmaba la ola de despidos. En principio se habló de 117 de los 200, pero luego fueron todos los obreros cesanteados.

“El negocio principal de la empresa ha sido la producción de biodiésel para el corte obligatorio en el mercado interno. Esta operación ha sido permanentemente perjudicada por mala categorización, incorrecta asignación de cupo y precio insuficiente. A requerimiento de la empresa, la Justicia otorgó una medida cautelar, estabilizando el volumen. Sin embargo, y como es de público conocimiento, recientemente y de forma arbitraria el Poder Ejecutivo alteró la mecánica de determinación de precio de venta de biodiesel, generando la inviabilidad de esta operación y de prácticamente, toda la actividad en su conjunto”, fue el argumento que dio la firma en un comunicado.

Mazazo familiar

Cuando los fríos números de las ecuaciones financieras no cierran, la realidad de las pantallas en los escritorios ve reflejada en la sociedad. Es así que los 200 nombres en una lista implican doscientas familias a las que se les cae el sustento diario.

Frías experimentaba una vez más el dolor de los despidos masivos. En la calle marchas repletas de gente caminaban al lado de los obreros que clamaban por la preservación de sus puestos de trabajo; fueron desesperados intentos que no pudieron evitar el peor de los finales.

Entre esa gente que marchaba, dos empleados de la firma, Jorge Díaz y Juan Zoraires, también lo hacían junto con sus compañeros, esposas e hijos. Al igual que el resto de los obreros, les quitaba el sueño saber qué podrían hacer en medio de una crisis socioeconómica que lastimaba las bases del país.

Jorge y su señora son padres de tres niños de 9, 7 y 2 años. Levantarse a la mañana y saber que se ha vuelto a “foja cero” es una enorme sensación de angustia. “Fue un golpe muy duro cuando cerró la planta porque hay una familia que sostener”, contó a EL LIBERAL.

“Yo estoy trabajando haciendo pan casero, si sale algo como albañil también, en definitiva son trabajos temporarios porque lógicamente nuestra vida familiar ha tenido que cambiar totalmente, dándole prioridad a la subsistencia diaria y dejando de lado los planes que se tienen cuando hay un sueldo mensual”, dijo sobre la nueva realidad familiar.

“Ahora nos manejamos con lo que cobramos del fondo de desempleo y la asignación de nuestros hijos”, relató Jorge que trabajaba en el sector de acopio.

“El año pasado fue muy complicado para todos, esperemos que a partir de ahora todo pueda revertirse, vivimos situaciones muy desesperante; Dios quiera que las puertas de la fábrica se vuelvan a abrir, que tengamos trabajo todos nuevamente y si se puede agregar más gente mucho mejor porque se necesita y mucho que se reactive el trabajo en nuestra ciudad”, finalizó.

La situación de Juan Zoraires no dista mucho de la de Jorge. “Después de Viluco estuve casi tres semanas parado y comenzaron a salir algunas changuitas en el tema de albañilería de forma particular y sacamos como para pasar el día nomás ya que tampoco es que el trabajo abunda en ese rubro”, narró.

Juan y su esposa tienen dos hijos de 12 y de 2 años, por lo tanto se hace difícil llevar el día a día cuando el trabajo escasea. “Yo trabajé diez años, desde el inicio de la planta, en la parte de acopio y el cierre ha significado un impacto muy fuerte en el grupo familiar porque se truncan los proyectos. Hoy, todo está caro y realmente no se puede avanzar, solo se prioriza el poder subsistir así que hay que ‘pilotearla’ nomás juntos y como se pueda”, graficó.

Algunos obreros, de acuerdo con su antigüedad, han podido invertir la indemnización en un microemprendimiento familiar, pero la crisis del segundo semestre de 2019 ha truncado todos esos proyectos y en varios de los casos, esos pequeños negocios barriales han tenido que cerrar.

Hugo Toledo, delegado gremial del sector acopio, contó que la vida después de Viluco fue casi coincidente para todos los obreros. “No hay trabajo para volver a reinsertarse, la situación del país ha sido muy crítica, hubo muchachos que trabajan como remiseros, otros venden arena. En fin todo es changas temporarias que sólo ayudan a las familias a subsistir, ellos se la rebuscan en lo que sea, porque realmente no hay nada”, describió.

En el contexto económico, el cierre de Viluco también abrió una herida en la sociedad friense: “Alrededor de cinco millones de pesos han dejado de circular en Frías porque el sueldo de los obreros rondaba entre 30 y 50 mil pesos, por lo tanto se ha sentido la falta de circulante en la ciudad”, contó Toledo.

Luego agregó: “El Parque Industrial en Frías está, la estructura de la planta también sigue allí, nosotros como trabajadores no perdemos las esperanzas de que las puertas de la fábrica se vuelvan a abrir, según cómo vaya poniéndose de pie en el país, porque no nos olvidemos que la fábrica de Viluco fue una más de las tantas que se cerraron en el país durante el gobierno anterior y a pesar de los esfuerzos que también hizo el gobierno de Santiago para que la planta no se cierre. Ahora esperemos que cambie la situación por el bien de todos”.

Frías sufrió graves desangres laborales durante su historia

En la década del 90 con Carlos Menem y en los últimos cuatro años de Mauricio Macri, la ciudad experimentó despidos masivos de obreros: vaciamiento del Ferrocarril y cierre de Viluco.

Con el cierre de la planta de biodiésel del grupo empresario tucumano Lucci, se ha sentado un lamentable registro histórico relacionado con despidos masivos de obreros en empresas de mucha influencia social para la ciudad. El restante es en la década del 90, durante la presidencia de Carlos Saúl Ménem donde prácticamente se vació la estación Frías del Ferrocarril Gral. Manuel Belgrano.

La masa de obreros que perdieron su trabajo fue el disparador de un sorpresivo impacto en la sociedad; primero por la repentina pérdida de la fuente de ingreso y segundo por el fuerte cimbronazo económico que tuvo el círculo de consumo.

Como antecedente de estos dos episodios, se encuentra el cierre de la planta de Loma Negra en la ciudad de Frías (a fines de los 80), cuando se trasladó a La Calera, en la vecina provincia de Catamarca. En esa oportunidad, no hubo un impacto en el ámbito laboral y social, ya que los 150 empleados frienses mantuvieron sus puestos de trabajo. Incluso hasta el día de hoy, la empresa todavía dispone de los medios de movilidad para buscar a los obreros en Frías, trasladarlos a la fábrica y luego llevarlos de regreso a la ciudad.

Reformas y algo más

En 1993, el sector obrero de la “Ciudad de la Amistad” fue golpeado con despidos masivos. Esa vez treinta trabajadores ferroviarios de la estación Frías que soportaron el trago amargo de recibir los telegramas de despidos por parte de la empresa que regenteaba el servicio. Fue el final de un recorte que venía produciéndose paulatinamente desde años anteriores, producto del plan de privatizaciones de toda la red ferroviaria.

Este plan consistía en dividir la red en segmentos y otorgar concesiones a empresas privadas para su operación mediante licitación. Los servicios de carga y de pasajeros se separaron y, ya que la mayoría de los servicios interurbanos de pasajeros no eran comercialmente atractivos para el sector privado, el Gobierno ofreció éstas a las provincias.

La privatización ferroviaria se inició en 1991. La estación Frías del Ferrocarril General Belgrano cumplía la función de un nudo férreo de características significativas. Aquí los ramales se abren hacia el norte por Tucumán y también hacia Santiago del Estero (actualmente inexistente).

150 trabajadores

El ferrocarril fue sin dudas el primer centro de concentración laboral masivo que tuvo la región, porque en su apogeo, más de 150 trabajadores le daban movimiento al enorme engranaje laboral.

La actividad de este punto neurálgico de polo de desarrollo era completo en todas sus secciones: Vía y Obra (reparación de vías y cambistas), Mecánica (mantenimiento y reparación de vagones), Transporte (auxiliares, telegrafistas y jefe de estación), también estaba la Sección larga distancia, señalamiento y telecomunicaciones (estos últimos controlaban las señales, hilos telegráficos, teléfonos), Conducción (maquinistas), el Policlínico Ferroviario (el servicio de salud para los trabajadores) y la Sociedad de Socorros Mutuos que todo funcionaba con trabajadores ferroviarios.

Los telegramas llegaban incluso para las fiestas de fin de año. Como ahora con el cierre de Viluco, muchas familias también iban cayendo en desgracia, el último gran recorte de 30 trabajadores fue en 1993.