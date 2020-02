La serie “Puerta 7” ya está dando que hablar

23/02/2020 - 20:41 Pura Vida

El fútbol argentino pisa fuerte el streaming de Netflix. Primero lo hizo Carlos Tévez, con su biografia titulada “El Apache”, después llegó un documental de Diego Armando Maradona, “Maradona en Sinaloa” y el viernes pasado estrenó “Puerta 7”, una ficción que gira en torno del mundo de las barras bravas argentinas que dominan las tribunas del fútbol, dirigida por Israel Adrián Caetano.

Si bien Caetano alertó que la serie “no denuncia esa situación sino que es una pintura ficcional basada en la realidad”, en el mundo del fútbol ya se comentan las historias que se tejen en esa pantalla chica y que protagonizan Dolores Fonzi, como la nueva jefa de seguridad del club; Antonio Grimau, como el presidente del club Ferroviarios; Juan Gil Navarro, quien se pone en la piel del tesorero de la institución, y los barrabravas a los que les dan vida Esteban Lamothe y Carlos Belloso.

“Soy un poco escéptico sobre la posibilidad de que las series puedan cambiar las cosas, sí de generar debate”, reflexionó Caetano a Télam sobre lo que “Puerta 7” puede aportar desde la ficción al mundo del fútbol.

La serie producida por Polka, creada por Martín Zimmerman y con guiones del propio autor y de Patricio Vega, grabó varias escenas en el estadio Tomás Adolfo Ducó, del Club Huracán, lo que a uno de sus protagonistas, más precisamente Grimau, lo conectó con un costado emotivo.

“Gusto mucho del fútbol, es un deporte hermoso. Esta carrera nuestra nos regala muchas sorpresas, algunas no tan lindas y otras hermosas. En este caso, fue enterarme que todos los exteriores eran el glorioso estadio del Club Atlético Huracán. Tuve la oportunidad de vivir la experiencia que mi hermano y mi hijo no pudieron”, reveló Antonio a Ratingcero, confesándose hincha fanático de Huracán.

Y agregó: “Metí las narices en absolutamente todos los rincones donde tuve que hacer escenas y donde no. Hay toda una tradición familiar respecto a Huracán”.

Como se recordará el hijo de Grimau, Lucas Rebollini Manso, murió en marzo de 2010 a los 36 años por una neumopatía.

Ahora bien, hay también una historia personal de Antonio que se relaciona con la trama de “Puerta 7”. “No sigo yendo justamente por una de las razones de las que habla Puerta 7: la violencia y todo lo que se genera alrededor de un deporte tan hermoso. Tenía un idea muy rosa, romántica e idílica acerca de lo que era el fútbol y de a poco me fui dando cuenta que no era tan así y había muchas cosas feas que rodean al deporte”, admitió.