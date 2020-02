Barón hizo frente a las críticas por su canción

23/02/2020 - 20:49 Pura Vida

Después de marchas y contramarchas, Jimena Barón pudo finalmente publicar su nueva canción “Puta” que tanta polémica generó con su campaña de marketing, y que ahora desató críticas por la letra.

No obstante, el video ya cuenta con más de dos millones de reproducciones en Youtube, lo que motivó a la intérprete a agradecer a sus seguidores y a realizar un descargo contra quienes le piden “poesía” en sus canciones.

En una suerte de también autocrítica de su trabajo, Jimena dijo a través de Instagram: “No resiste análisis esta canción, la letra es una pelotudez. Me causa gracia que me quieran ofender, como si fuera Borges, no, claro que no. Analicen una canción del Flaco Spinetta, de algún poeta. Esta es una canción para bailar, para mover el culo. (Dicen) que es ordinario el video, la letra. ¿No me digas? Yo creí que ‘le dejo mansito el lagarto’ era poesía pura”, señaló la también actriz sobre la letra de su tema.

Y agregó: “(Dicen) que el marido, ¿el marido de quién? No hablo de ningún marido, hablo de ‘mamita’. Yo así de groncha y p... tengo las mismas posibilidades de estar con el mismo chabón que vos. (Dicen) que los niños, que mi hijo, que el ejemplo. Mi hijo escucha música, tiene Spotify en su Ipad. Intento controlar lo que escucha, así y todo escucha un montón de barbaridades que le tengo que explicar. Prefiero que escuche mi canción ‘Puta’ y mi explicación que tiene un significado que para mí es importante. Todas las mamás que decidan lo mismo con sus hijos, a respetar, respetar la manera de ser mamá de todas”.

Luego, aclaró que no pretende ser “ejemplo de nada” y les recomendó a sus detractores que “no se hagan mala sangre”, porque “hay un montón de artistas que pueden escuchar y analizar otras letras que les parezca que valga la pena”.