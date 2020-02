Mercedes Morán: “El machismo también mata hombres”

23/02/2020 - 20:54 Pura Vida

Hay temas que atraviesan a toda la sociedad, y el crimen de Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell, tras la brutal golpiza que recibió de un grupo de 10 rugbiers conmueve también a figuras del mundo del espectáculo como lo es Mercedes Morán, quien acaba de estrenar “Araña”, un thriller político situado en Chile.

“Ver a esa madre es tan doloroso... Es insoportable. Me molesta mucho cuando a partir de estos hechos empiezo a escuchar mucha gente que dice: ‘Tenemos una sociedad enferma, nuestra juventud está enferma’. Tenemos una juventud maravillosa y estos enfermos son estos enfermos, estos asesinos son estos asesinos. Siempre ha habido gente violenta, clasista. También hubo gente muy joven en esa misma circunstancia que se quedó ahí, haciendo todo lo que había que hacer. Este crimen es otro crimen del machismo. El machismo mata básicamente mujeres, pero también mata hombres. Hombres que no responden a las características que los machistas necesitan ver expresadas”.

Así de contundente fue Morán cuando en una charla con Tatiana Schapiro para Teleshow, hablando sobre su perfil como militante universitaria, época en la que se sintió inspirada por mujeres revolucionarias a desear tener tres hijas para que abrazaran los ideales revolucionarios, le preguntaron precisamente qué le pasa como mamá cuando ve el asesinato del joven de Villa Gesell.

Hoy por hoy, Mercedes aseguró que la única revolución que la representa es la del feminismo, temática a la que le pone el cuerpo en el Teatro Cervantes, a través de lecturas performáticas del libro Teoría King Kong de Virgine Despentes. Y sobre esto puntualizó: “Siempre se nos pide a las feministas que seamos muy correctas, que tengamos buenas maneras, que nos expresemos de un modo tal que no asustemos a los hombres. Por suerte este libro, para alegría de muchas, entre las que me encuentro, no respeta ninguna de esas reglas”.

Y agregó: “Es un movimiento (el feminismo) que está en marcha, se está construyendo. Es absurdo pedirle a una revolución que sea prolija, que mantenga las buenas formas, no tener confrontaciones entre nosotras”.

Dirigida por Andrés Wood, “Araña”, la película que la tiene de protagonista, cuenta la historia de tres amigos que en su juventud -en los 70- fueron militantes ultraderechistas, violentos, atravesados por una historia de amor entre ellos, y situados en el presente algo del pasado vuelve: “Con muchísima elegancia y estilo, como es característico de Andrés, muestra cómo la derecha violenta y golpista sigue hoy enquistada en la sociedad chilena, aceptada, bienvenida y manejando los hilos del poder para su propia conveniencia, e intentando que nada cambie”, adelantó Morán.