Bochini a EL LIBERAL: “Pusineri todavía no encuentra el equipo”

LAS TERMAS, Río Hondo (C) El ídolo del club Independiente, Ricardo Enrique “Bocha” Bochini, se encuentra de visita en Santiago del Estero, se alojó en el Amerian Hotel Carlos V. Llegó a la provincia invitado por unos amigos del Rojo de Avellaneda. Durante su estadía visitará los atractivos y bondades de la ciudad termal. Hoy tiene previsto una reunión con el gobernador Dr. Gerardo Zamora, para conocer las instalaciones del Estadio Único que se inaugurará en los próximos meses para la Copa América 2020.

En un diálogo que mantuvo en forma exclusiva con EL LIBERAL , el “Bocha” reconoció con preocupación la mala situación futbolística que atraviesa el Rojo en la Superliga.

“Pusineri todavía no encuentra el equipo, no pudo armar un conjunto de memoria, está hace poco tiempo y por consiguiente no puede encontrar el equilibrio que todo equipo necesita. Hay jugadores que no encajaron en el esquema y no están identificados con la historia de Independiente. Estamos lejos de los primeros lugares del campeonato. Tenemos que apuntar a la Copa Sudamericana la semana que viene con Fortaleza de Brasil. Estamos en un momento crítico en lo futbolístico que esperemos pronto podamos salir”, expresó.

En su época de jugador recordó su paso por Santiago en un partido que jugó frente a San Martín de Tucumán en la cancha de Central Córdoba porque los tucumanos tenían la cancha suspendida y ganaron el partido.

Cuando se le consultó acerca de si hoy alguien tiene un parecido con su estilo, el “Bocha” manifestó: “Hoy no tenemos un jugador parecido a mis características de juego. Los que tenían ese estilo eran Montenegro, Garnero y el ultimo Román Riquelme que se distinguían por su juego, la gambeta, pases profundo. Hoy los técnicos al no contar con un jugador de ese estilo ponen un sistema de carrileros o ponen cuatro jugadores en el medio. Pero en los últimos años no aparecieron jugadores en ese puesto”.

En cuanto a la selección, Bochini hizo hincapié que está en un proceso de formación. “El único titular indiscutido es Messi y tres o cuatro jugadores que mantuvieron un nivel regular en los últimos partidos. La selección todavía no tiene el once titular como fue con Bilardo y Menotti cuando fueron campeones del mundo”, aseguró.