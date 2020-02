Sportivo Fernández dio un paso enorme al ganarle a Unión Santiago como local

23/02/2020 - 23:49 Deportivo

Cuando el partido se moría y el 0 a 0 parecía cantado, apareció Emiliano Gómez Cano, a los 38 minutos del complemento, para darle el triunfo a Sportivo Fernández sobre Unión Santiago, para quedar al borde de la clasificación a la siguiente fase.

El partido, que se disputó en la cancha del “Albiceleste” fernandense, correspondió a la cuarta fecha de la Zona 1, región Centro, del Torneo Regional Federal Amateur.

Con estos tres puntos, el equipo que dirige Ramón Amaya llegó a los 10 y se afianzó en la cima del grupo, con cinco de ventaja sobre su escolta Independiente de Beltrán, cuando restan seis en juego.

Cabe recordar que se clasificarán a la próxima etapa los primeros de cada grupo, más los cuatro mejores segundos de las nueve que están integradas por cuatro equipos (la Zona 1 es una de ellas). Unión Santiago, en tanto, quedó tercero con 4 unidades, por lo que su situación es complicada.

El partido

En el primer tiempo, fue el “Tricolor” el que marcó los tiempos del juego, aunque le faltó profundidad para generar peligro al arco local. La más clara fue de Cáceres, que se perdió una gran chance a los 25’ al quedar frente al arco, en una mala salida de Acevedo con los pies, pero llegó para salvar el arco Sánchez Arriola.

A los 30’ Torres tuvo otra para el visitante, tras cabecear apenas desviado luego de un tiro de esquina.

Sportivo no le encontraba la vuelta al partido porque no podía tener la pelota. Por eso, en el complemento, su entrenador Ramón Amaya acertó al apostar por una postura más ofensiva con los cambios. El “Albi” mejoró pero no era punzante. Hasta que a los 38’ consiguió su premio. Ruiz “encontró” un centro en el área chica, definió y el arquero Aun intentó contener, pero la pelota se le escapó. En el rebote la rozó Gómez Cano, Paz quiso despejar y con el taco la mandó adentro de su propio arco. Unión Santiago se fue con todo pero sin ideas. Los nervios aparecieron y, sobre el final, se quedó con diez por la expulsión de Lucas Ruiz.