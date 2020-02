Para la OMS el mundo debería prepararse para una “potencial pandemia” del coronavirus

24/02/2020 - 15:13 Mundo

En las últimas horas, Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el mundo deberá trabajar más duro para contener la propagación del coronavirus y que debería prepararse para una “potencial pandemia”.

“Usar la palabra pandemia ahora no encaja con los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. No vivimos en un mundo binario, en blanco y negro. No es ni lo uno ni lo otro”, aseguró el presidente de la OMS.

Y agregó: “Debemos concentrarnos en la contención, mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia”.

Para Tedros, “el repentino aumento de casos en Italia, la República Islámica de Irán y la República de Corea es muy preocupante”. Cabe destacar que hay más de 2.000 casos en 28 países y hasta ahora, afuera de China, hubo 23 casos mortales.

“¿Tiene este virus potencial pandémico? Por supuesto. ¿Ya hemos llegado? Según nuestra evaluación, aún no”, cerró Tedros.