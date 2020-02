El “Mono” Banegas debuta como solista en La Salamanca

24/02/2020 - 20:27 Pura Vida

Cristian Horacio Banegas, "Mono" como lo llaman cariñosamente, tendrá su debut como solista en el 29º Festival Nacional de La Salamanca, que organiza el municipio de La Banda. Si bien Banegas estuvo en todas las anteriores ediciones, aunque siempre acompañando a su padre Horacio o a otras figuras, este jueves 27, cuando empiece la fiesta, debutará como solista, con su banda y “Reminiscencia”, su disco.

“Como ‘Reminiscencia’ es un homenaje a Santiago del Estero, a nuestra cultura, poder presentarlo es una felicidad enorme. Tenemos un espectáculo multimedia también. Con mis músicos vamos a presentar un gran espectáculo”, destacó el artista a EL LIBERAL .

¿Cómo contextualizas, el contenido de “Reminiscencia”, en un festival cuyo nombre remite a leyendas de Santiago del Estero?

Cuando he guionado el disco también estaba esa referencia. Va a ser muy significativo presentar en La Salamanca canciones como ‘Regresión’, que habla de esto, del significado, de lo que tenemos idealizado, de todo lo que ha trascendido dentro de ese espacio.

¿Por qué y para qué “Reminiscencia”?

Por qué, en lo personal, me agarró en el cierre de una etapa de acompañar a músicos (desde Raly Barrionuevo hasta Jorge Rojas). Cuando pensé en mi etapa como solista, he pensado en mi identidad y me pregunté: ¿qué es mi estado hoy? ¿Cómo estoy parado ante tanta trayectoria tras haber acompañado a músicos y trabajado con muchos artistas? En esas preguntas que me hice me encontré con qué tenía que seguir escarbando sobre mi identidad, mi cultura, sobre quien más de lo que sabemos forma parte de mí en este relato a la hora de hacer música. Entonces, me llevó a ese viaje.

¿Cuánto revitaliza tu obra, hoy como solista, ese viaje y esos caminos recorridos con Raly Barrionuevo, Jorge Rojas y tu padre, Horacio?

Es importante porque esas experiencias fueron particulares y significativas en mi carrera. Aprendí mucho. He tenido una visión diferente de la del músico a la hora de plantear un espectáculo, más en la etapa de Jorge en donde trabajábamos con un guión. Todo lo aprendido lo he volcado en “Reminiscencia”. El tener el montaje que realizamos en la puesta en escena en cada show, lo hace apreciar más a la gente esta idea del homenaje a nuestra tierra.

¿Cuántas respuestas encontraste a los interrogantes que hiciste en esa búsqueda que concluyó con “Reminiscencia”?

Muchas, pero esto no ha terminado aún porque sigo preguntándome y repreguntándome. Estoy procurándome de unos libros que me van a ayudar con esa búsqueda personal. Pero, me da una felicidad espiritual muy grande porque me hace pensar en don Orestes Di Lullo y don Bernardo Canal Feijóo quienes siempre estuvieron indagando y registrando todo lo que hace a nuestra cultura. Abrazando esas obras, a mí me ha llevado a un Santiago apasionante e intrigante. Por eso digo que esto va a continuar.

¿Lo volcarás en un disco sucesor de “Reminiscencia”?

Exactamente. Voy a seguir desarrollando ese concepto de Santiago del Estero. Estoy componiendo. A la par ando con mis libros leyéndolos porque han sido disparadores importantes de ‘Reminiscencia’ y hoy lo siguen siendo. Ya estamos trabajando en las composiciones nuevas.

¿“Reminiscencia” tiene la característica de “Mi origen y mi lugar”, obra musical conceptual de tu padre Horacio, o profundizas sobre el tema de la identidad?

Ambas cosas, porque siento que estoy continuando su trabajo. Cuando me he puesto a pensar en lo que estaba haciendo mi padre me inspiré y es por eso que he vuelto a trabajar con él. Es continuar su legado. Ojalá pueda desarrollar una obra como la de él.

A poco de lanzar “Reminiscencia”, la llevaste a Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué aportes te hizo al trabajo?

Ha sido una experiencia muy buena porque fue convivir con otras músicas del mundo. El compartir músicas es maravilloso. Lo que me deja es ratificar que nuestra cultura sigue siendo atrapante. Fue reforzar el trabajo que vengo haciendo. En junio próximo haré una nueva gira internacional, aunque esta vez será a Europa.

El músico llevará “Reminiscencia” a España, Italia, Francia y Suiza

Desde junio y hasta septiembre próximo, Banegas llevará “Reminiscencia” a Europa. El puntapié inicial de esta nueva gira internacional lo dará en Barcelona (España), para luego concretar presentaciones en Madrid y Galicia, además de Italia y Suiza. Banegas, en su entrevista con EL LIBERAL, destacó que, tras haber escuchado su música por Youtube y Spotify, músicos de esos países europeos lo han invitado.

También fue invitado por productores internacionales con quienes tiene contacto permanentemente. “Hasta ahora está confirmado Barcelona, Madrid y Galicia. Después, vamos a ir a Francia, Italia y Suiza”, puntualizó a EL LIBERAL.

“La gira durará tres meses. Empezará en junio y terminará en septiembre”, resaltó.

¿Cuánto revelas, en “Reminiscencias”, sobre la afrodescendencia en Santiago del Estero?

Le ha dado un carácter. Le he terminado de dar ese carácter que ya venía teniendo como particularidad el aborigen y el criollo. Al entrar en contacto con esa parte africana como que le ha terminado de dar el carácter a todo el disco.