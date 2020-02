Sigaut Gravigna: “Cuando se termine el congelamiento hay precios que presionarán a la inflación”

24/02/2020 - 23:52 Economía

El director de la consultora Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, estimó para el corto plazo ‘un piso de inflación mensual de 2%’, aunque “obviamente cuando haya algún tipo de descongelamiento podemos volver a tener algoritmos más altos, de 3% en algún mes en particular, en función de cómo se vaya a dar el descongelamiento”.

El problema, afirmó el economista en declaraciones a Télam, es que “esta baja de la inflación se basó mucho en el congelamiento; y esto va generando distorsiones: un poco de atraso cambiario, tarifario y en el precio de los combustibles, que después hay que empezar a corregir”.

“El verdadero desafío de la Argentina es bajar la inflación de una forma consistente y sostenible”, resumió Sigaut Gravina. Agregó que “es lógico lo que dice el Gobierno, no puede apelar a las anclas porque lo que no se levanta por las buenas después se termina haciendo por las malas. Cuando se saque un poco el congelamiento algunos precios van a presionar a la inflación”, advirtió. Agregó que “incluso este descongelamiento es deseable, porque prefiero tener una inflación este año en 40% que llegar a 30% manteniendo el tipo de cambio, tarifas ancladas y después en 2021 hay que corregir”. Añadió, “el Gobierno vio que el tipo de cambio real ya está en niveles promedio históricos, que no se puede atrasar demasiado porque tiene muchos vencimientos en moneda dura, entonces empieza a hacer minidevaluaciones, algo razonable; y con las tarifas y combustibles en algún momento habrá que descongelarlos”.