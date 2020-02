Lucca Guercio, la “joya” santiagueña del tenis argentino

25/02/2020 - 00:17 Deportivo

Con 14 años, Lucca Guercio tiene todo el derecho a soñar, pero él prefiere mantener los pies sobre la tierra y seguir desarrollando su carrera deportiva sobre la base de esfuerzo y dedicación.

Hoy es el número uno de la Argentina y de Sudamérica en la categoría U14, pero no mira más allá de la Gira Europea y de algún otro objetivo a corto plazo.

“Empecé a jugar a los 4 años. Iba al club (Santiago Lawn Tennis) y me gustaba mucho el tenis, me parecía muy divertido. Seguí entrenando, hasta que después me animé a jugar algunos torneos y lo empecé a tomar más en serio”, comentó en en el inicio de una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

“Mi papá tiene cancha de pádel y yo jugaba todo el día al tenis y al pádel. Me gustaba mucho. Andaba todo el día con la raqueta, entrenando o yendo al frontón”, agregó acerca de los inicios en el deporte.

-¿Cuándo empezaste a creer en tu tenis?

Eso ha sido hace dos años. Me empecé a preguntar si podía tener la posibilidad de ir a un Sudamericano, de llegar a los nacionales. Entonces, me iba a entrenar con Claudia (Céspedes) y me preparaba mucho física y tenísticamente.

-¿Qué te dejó la Gira Sudamericana Cosat como experiencia?

He jugado en Uruguay, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y he terminado número uno para la Gira Europea. Fue todo muy lindo. A Chile fui con mi mamá y he jugado muy bien. Los conocía a todos y venía jugando bien todas las semanas. No perdí ningún set en tres torneos. Con los demás chicos me llevó de diez, somos todos amigos.

-¿Cuáles son tus próximas metas en el deporte?

Este año voy a jugar todos los nacionales, primero en U14 y también en U16. A lo mejor clasifico al Sudamericano y al Mundial. Después, viene la Gira Europa. Y quizá juegue algunos torneos ITF, si se puede. Y en las vacaciones de invierno y verano, hacer pretemporada.

-Cuál es el tenista que admiras?

-Para mí, uno de los mejores es Nadal, por la actitud que le pone y por la garra. A nivel nacional, ahora me gusta mucho Schwartzmann, porque le pone mucho huevo para jugar. Es el más petiso de todos y el que les está ganando a los buenos. Es impresionante lo que hace.

-¿Cómo es la relación con Marco Trungelitti?

-Yo lo he visto jugar en el Córdoba Open, juega demasiado bien. Cuando estaba en la Gira Cosat, me mandó mensajes deseándome éxitos. Yo también le mandé mensajes contándole todo. Hay muy buena onda. Espero seguir como él, viajar y jugar profesional.

-¿Cómo va desarrollándose el aspecto mental en tu juego?

-Me costó muchísimo. Tiraba la raqueta, me enojaba. Después, empecé a ir un poco más seguido a la psicóloga y en esta última gira, me porté demasiado bien. Hace unos meses atrás, nada que ver, pero ya siento que no hace falta hacer tanto escándalo.

-¿Dedicado a quiénes es este título en Chile?

-Primero, a mi familia, porque si no fuera por ellos no viajaría. Y después, a mis entrenadores.