Juan Galeano: “Nos enfrentamos a un rival de jerarquía y el resultado es bueno”

25/02/2020 - 00:49 Deportivo

El volante Juan Galeano volvió a la titularidad y fue el mejor de Central Córdoba junto con el “Ruso” Rodríguez. El ex Aldosivi, habló anoche tras el 0 a 0 ante Unión y destacó el resultado cosechado en tierras santafesinas.

“Este punto es buenísimo. Tras la derrota ante Boca, nos propusimos sumar. Queríamos ganarlo, pero nos enfrentamos a un rival de jerarquía y pudimos llevarnos un punto. En un plantel hay que estar preparado siempre. Esta vez me tocó estar desde el comienzo y tenía que responder. Es lo que debemos hacer los jugadores. Respetar las decisiones y aprovechar los momentos”.

A su vez, Galeano aseguró: “Cuando nos juntamos las cosas se hacen más fáciles. Las cosas fluyen y tuvimos chances para ganar. Tuvimos chances para llevarnos la victoria, pero no se dio. En lo físico terminé con un golpe en la rodilla, pero no fue más que eso”.

El volante tuvo una chance muy clara en el primer tiempo, pero no pudo definir bien ante el arquero de Unión: “Quise definir como Messi, entre las piernas. Pero no soy Messi, ja”, dijo sonriente.

A su vez, Galeano destacó: “Fue un partido muy parejo y trabado. Para nosotros era importantísimo sumar y lo hicimos.

No me fijo en el resto. Estoy pensando en trabajar y mejorar. Buscamos trabajar los partidos para ganarlos. A manera personal, no veo al resto. Es muy estresante mirar lo que pasa en otras canchas y además pensar en nosotros. Yo sólo me fijo en nosotros”, cerró el volante, de muy buen partido frente al “Tatengue”.