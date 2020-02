Se sacó fotos en la playa, pidió que le editen la imagen, y recibió una ola de “memes”

25/02/2020 - 07:44 Mundo Web

Muchas veces nos vamos de vacaciones, e intentamos sacarnos las mejores fotos para subir a las redes sociales. Pero en algunas ocasiones, no salen como esperamos, y un pequeño detalle arruina lo que parecía ser una obra de arte.

Es lo que le pasó al usuario de Twitter Franco Sanchez, quien se puso a “tirar facha” a orillas del mar, sin embargo, un hombre detrás le arruinó su “foto perfecta”.

Es por esto que Franco decidió recurrir a las redes sociales para que le den una mano.

¿Hizo bien? Negativo. Su pedido de ayuda, se volvió viral, y recibió miles de respuestas con distintos memes.

"Alguien que sepa editar fotos me dice como hacer o me edita la foto para que no aparezca el tipo de atrás jajajj", escribió en el tuit que, en un par de días, sumó 28 mil me gusta y cientos de respuestas.

Muchas veces nos vamos de vacaciones e intentamos sacarnos las mejores fotos para subir a las redes sociales. Pero en algunas ocasiones, no salen como esperamos, y un pequeño detalle arruina lo que parecía ser una obra de arte.

Es lo que le pasó al usuario de Twitter Franco Sanchez, quien se puso a “tirar facha” a orillas del mar, sin embargo, un hombre detrás le arruinó su “foto perfecta”.Es por esto que Franco decidió recurrir a las redes sociales para que le den una mano. ¿Hizo bien? Negativo. Su pedido de ayuda, se volvió viral, y recibió miles de respuestas con distintos memes.

"Alguien que sepa editar fotos me dice como hacer o me edita la foto para que no aparezca el tipo de atrás jajajj", escribió en el tuit que, en un par de días, sumó 28 mil me gusta y cientos de respuestas.