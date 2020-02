Una bebe recién nacida se volvió tendencia en las redes por su particular mirada hacia el médico

25/02/2020 - 08:03 Mundo Web

La particular mirada de una bebé recién nacida, se difundió en las redes sociales, viralizandose rápidamente.

La pequeña llamada Isabela de Jesús, quién nació por cesárea el pasado 13 de febrero en un hospital de Brasil, pareciera no estar conforme con su llegada al mundo, o por lo menos es lo que lo atestigua una foto que le hicieron recién al nacer.

En la imagen que se difundió, aparece frunciendo el ceño ante el médico que intenta estimular su respiración.

La imagen fue compartida en Facebook por el fotógrafo profesional Rodrigo Kunstman, quien fue contratado por la madre para retratar los primeros momentos de su hija, y desde entonces se ha convertido en viral, dando la vuelta al mundo.

Cómo se sabe, cuando un bebé nace y no llora en los primeros segundos, los médicos deben estimular el llanto, para que, de esta forma, se produzca su primera respiración. Fue en ese momento que la bebe puso su cara de “enojo”.

Muchos usuarios de las redes sociales han bromeado por la expresión de seriedad de la pequeña. Algunos sostienen que está enojada con los médicos por sacarla de la comodidad del vientre de su madre, mientras que otros dijeron que su disgusto se debe a que aún no estaba lista para nacer.La particular mirada de una bebé recién nacida, se difundió en las redes sociales, viralizandose rápidamente.La pequeña llamada Isabela de Jesús, quién nació por cesárea el pasado 13 de febrero en un hospital de Brasil, pareciera no estar conforme con su llegada al mundo, o por lo menos es lo que lo atestigua una foto que le hicieron recién al nacer.

La particular mirada de una bebé recién nacida, se difundió en las redes sociales, viralizandose rápidamente.

La pequeña llamada Isabela de Jesús, quién nació por cesárea el pasado 13 de febrero en un hospital de Brasil, pareciera no estar conforme con su llegada al mundo, o por lo menos es lo que lo atestigua una foto que le hicieron recién al nacer.

En la imagen que se difundió, aparecefrunciendo el ceño ante el médico que intenta estimular su respiración.

La imagen fue compartida en Facebook por el fotógrafo profesional Rodrigo Kunstman, quien fue contratado por la madre para retratar los primeros momentos de su hija, y desde entonces se ha convertido en viral, dando la vuelta al mundo.

Cómo se sabe, cuando un bebé nace y no llora en los primeros segundos, los médicos deben estimular el llanto, para que, de esta forma, se produzca su primera respiración. Fue en ese momento que la bebe puso su cara de “enojo”.

Muchos usuarios de las redes sociales han bromeado por la expresión de seriedad de la pequeña. Algunos sostienen que está enojada con los médicos por sacarla de la comodidad del vientre de su madre, mientras que otros dijeron que su disgusto se debe a que aún no estaba lista para nacer.