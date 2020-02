Antonio Grimau: “Tiene mucho que ver con el empoderamiento”

25/02/2020 - 21:27 Pura Vida

En tiempos en que la mujer ha logrado reivindicar derechos, ¿de qué nos está hablando o revelando ‘Puerta 7’ al tener como protagonista a una mujer como jefa de Seguridad y también abordar la sexualidad de ese personaje que interpreta Dolores Fonzi?

Sí, sin dudas, no es para nada la casualidad; al contrario, tiene mucho que ver con el empoderamiento y también el rol que últimamente está viviendo la mujer en la sociedad. Yo creo que es un símbolo de hasta qué punto una figura femenina puede contra el machismo, contra el vandalismo, contra todo ese mundo oscuro que está pegado al fútbol, ese deporte tan noble. Es un verdadero símbolo la figura de Diana dentro de ese mundo del fútbol.

¿Hay puntos en común de su Guillermo con Javier Cantero, expresidente de Independiente, y el de Diana con Florencia Arietto, ex jefa de Seguridad del club de Avellaneda?

No, honestamente, recién a través tuyo me entero de estos personajes. Consciente y objetivamente, no hay una recurrencia a esta gente real. Pero, sin dudas, debe haber figuras que se puedan identificar con el mundo del fútbol y de estos personajes de Puerta 7, pero conscientemente no hay ninguna relación.

¿”Puerta 7” va a generar algún tipo de debates acerca de la temática que desarrolla o quedará en el simple hecho ficcional?

Creo que ya es producto de debate, inclusive de participación de esta polémica de gente que hasta el momento estaba un poco al margen de esta problemática. Creo que en ese sentido también la miniserie echa una mirada abarcativa y aclaratoria de, objetivamente como decía antes, de lo que rodea al fútbol en muchos casos.

¿Guillermo contrata a Diana (Dolores Fonzi) como jefa de Seguridad del estadio para purgar sus culpas o para dejar al desnudo esa realidad de violencia, drogas y crímenes?

Yo creo que él, desde muchos años antes, ha entrado al mundo del fútbol de una manera bastante pura, bastante incontaminada, pero las presiones, su propia debilidad van haciendo que conceda cada vez más y llega un momento en que el agua le llega al cuello y es ahí donde echa mano de esta mujer y la pone al frente de una situación en la que él ya se ve jaqueado e imposibilitado de poder hacer algo. Se ve superado por las circunstancias. Y un poco es descansar en la responsabilidad que le brinda a esta mujer de su propia obligación.