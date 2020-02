Agradecido a la vida por seguir de pie en lo que ama

25/02/2020 - 21:29 Pura Vida

¿Cuán demandante es para usted, como actor, ir desde Sandro hasta un presidente de un club de fútbol y al casi millonario que, en teatro, interpreta en el musical “Hello Dolly”?

Son caminos distintos para llegar a cada uno de ellos. Siempre la base, la esencia es bucear en mi propia realidad, en mi propio conocimiento de la historia de cada uno de ellos. En el caso de Sandro, fue bucear en datos de la realidad que nos da él como ídolo. En el caso de los otros personajes, mucho ensayo de la obra (por “Hello Dolly”), mucho escuchar a director Arturo Puig, que es un gran director de teatro. Y, también, ir acercándome a través de las propias vivencias personales al presidente del club. Las vivencias personales, cuando más ricas fue la vida de uno, más material da para la actuación.

¿Cuán sanador es mantenerse en pie y seguir con una profesión que le apasiona?

Sumamente sanador. Cuando pienso qué habría podido ser de mí de no haber encontrado esta vocación, me veo frente a una persona que estaría muy desolada, frustrada y realmente angustiada por su realidad. Descubrirla primero y después abrazar esta vocación y poder continuarla hoy es un profundo agradecimiento a la vida y un orgullo y un agradecimiento muy grande también, por qué no decirlo, a los espectadores.

Después de treinta años, volvió al musical con “Hello Dolly”

Hace tiempo que usted no trabajaba en un musical. ¿Cómo vive esta experiencia con “Hello Dolly”?

Como un sueño maravilloso. Hace mucho tiempo que no hacía musicales. Había hecho “Alta Sociedad”, con Susana Traverso. Después, había hecho también “Historia de un caballo”, un musical ruso basado en un cuento de un autor ruso. Después de eso pasaron cerca de treinta años sin hacer ningún musical. Así que, volver al género fue, por un lado, maravilloso, un sueño poder estar actuando y cantando al lado de una genia como Lucía Galán. Pero también fue volver a un duro ejercicio que había prácticamente abandonado. Para eso estuvieron los dos largos ensayos previos que fueron haciendo que me acomodara, de la mejor manera posible, a esa disciplina tan hermosa, pero tan exigente que es la comedia musical.