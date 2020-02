Yhoana y “Pitu”, más lejos del suicidio y ahora sobrevuela el fantasma de la prisión perpetua

26/02/2020 - 01:03 Policiales

“Desbloqueame del celular que a mí no me importa nada. Vos ya sabes y me conoces”, le habría advertido Natalia “Pitu” Bravo a su ex novia, Yhoana Suárez, días previos a que ésta fuese hallada muerta con un cable sujetado al cuello.

El escenario resultó la casa de la víctima, en calle Las Heras, del Bº 8 de Abril. Y el horror que ahora es juzgado por un tribunal, se registró la siesta del 7 de septiembre del 2017.

QUERELLA. Martín Jiménez Soria.

Seis años atrás, “Pitu” y Yhoana habían iniciado un vínculo amoroso. Puertas afuera, Yhoana aparentaba estar bien, pero entre cuatro paredes la realidad distaba mucho de la fachada.

Física y económica

De la docena de testigos que ahora desfila por los tribunales, varios señalaron que “Pitu” ejercía violencia física y económica sobre Yhoana. “Pitu” trabajaba como ordenanza del Consejo de Educación, pero igual no llegaba a fin de mes. Su “salvavidas” fue la billetera de Yhoana, declararon amigas de la víctima.

Ahondaron que a medida que la tiranía de “Pitu” se acentuaba, Yhoana tomaba más distancia.

“Hubo episodios en que ‘Pitu’ se habría peleado con amigos de la víctima, resuelta en alejarla de todos.

En julio, Yhoana habría iniciado una relación paralela con Lucas, se supo.

Sólo ellas saben si hubo un blanqueo del vínculo o una infidelidad.

Atosigamiento

Lo que vino después fue el abrupto distanciamiento de Yhoana y la persistencia, a nivel de atosigamiento, en “Pitu”.

En este punto, las testigos dijeron que “Pitu” no la dejaba en paz y Yhoana quería librarse como sea.

El extremo del quiebre llegó cuando Yhoana la bloqueó en su celular y “Pitu” igual le enviaba sms.

“Desbloqueame. Vos sabes que a mí no me importa nada. Sabes de lo que soy capaz”, habría advertido.

Hoy, en esas líneas el fiscal Ramón Alfonzo y el querellante Martín Jiménez Soria descifran una no tan vedada amenaza.

Días antes de morir, Yhoana llenó una bolsa de residuos negra con la ropa que “Pitu” supo regalarle en tiempos de armonía.

Justamente, esa bolsa le habría sido arrojada a “Pitu” ese 7 de septiembre, según lo declaró una testigo de apellido Loyola.

Para los expertos, aquella “despedida” extrema obró de trágico epitafio en una relación signada por la tortuosa pasión de una de sus integrantes.

Una murió y la otra enfrenta hoy las consecuencias. Los extremos son abismales: absolución o bien una pena única capaz de confinarla a la Cárcel de Mujeres con una condena de prisión perpetua.

FISCAL Ramón Alfonzo

Declaró y minó su propia defensa al asumirse novia

“Pitu” declaró en la primera jornada del juicio y reconoció que era pareja de Yhoana.

“Homicidio calificado agravado por el vínculo”, invariablemente en caso de condena prevé sólo perpetua.

Con sus propias palabras tal vez socavó la estrategia de su defensa, quien podría haber batallado con una mínima de 8 y máxima de 25.

En la versión de “Pitu”, arribó a las 16:40 a la casa de Yhoana y la halló muerta.

Sin embargo, dos vecinas, madre e hija, señalaron haberla visto después de las 15.

Aludieron los horarios a “novelas de siesta” y trabajos de esposos o padres.

Todos los testigos posteriores manifestaron que “Pitu” ingresó a la casa después de las 15. Se retiró y retornó minutos después.

Puesta en escena

En esa segunda oportunidad habría alertado a las vecinas, madre e hija, que Yhoana estaba sin vida.

Entonces, llegaron policías y todos asumieron que tenían en manos un caso de suicidio.

Sin embargo, con los días fue diluyéndose la hipótesis del suicidio y acrecentándose la teoría de un crimen.

La percepción adquirió forma con el informe de la autopsia. Para los expertos, la muerte sobrevino por una presión externa.

TRIBUNAL. Los vocales ya escucharon a una docena de testigos y se viene lo decisivo en las nuevas audiencias.

Un silencio con impronta de resignación, o prudencia

“Pitu” transcurre sus días en soledad. Nadie puede aventurar si el crimen que se le endilga fue de neto corte criminal, o bien pasional al asumirse traicionada.

Difícilmente la sentencia de los jueces vaya a alinearse con su “verdad” y su entorno deslizó que la imputada ya está preparada para lo peor, léase condenada.

La Fiscalía y la querella ya se preparaban para los alegatos y todo indica que solicitarían la pena máxima.

Enfrente, la defensa reconoce por debajo que no hay tiempo para cambiar de rumbo y quizá se aferraría a la hipótesis del suicidio.

Allí las partes se jugarán gran parte del desenlace.

Unos, en intentar convencer al tribunal de que “Pitu” asesinó a Yhoana y quiso montar una fachada suicida.

En cambio, la defensa abogará por la “inocencia”, o bien abonará una gran dosis de duda que habitualmente favorece al reo.