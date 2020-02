26/02/2020 - 02:49 Deportivo

Independiente BBC ganó uno de los últimos seis partidos que disputó, pero Víctor Hugo Cajal no pierde la esperanza de llegar a los playoffs de la Liga Argentina y dar la sorpresa.

El capitán habló con EL LIBERAL y se mostró convencido de que la dirigencia bancará el proyecto que encabeza Fabián Daverio, más de los últimos resultados.

“Estamos en el momento de crisis que todo equipo tiene en la temporada, pero restaco lo de esta última gira. En Resistencia tocamos fondo, porque la manera que perdimos no es la que nos identifica. Hay formas de perder y esa no era la correcta. Hicimos un click, una reunión con autocrítica y por suerte ayudó bastante. La manera que perdimos en Oberá fue distinto a lo de Resistencia. Mostramos otra actitud, otra cara, nos demostramos nosotros mismos de que estamos a la altura si nos proponemos”, explicó el base armador santiagueño.

“Son once finales que tenemos para entrar a playoffs y para llegar de la mejor manera. Sabemos que los equipos nos respetan y tienen ese temor de que si nos ponemos bien y volvemos a ser el equipo del año pasado, muchos de los rivales nos van a tratar de esquivar en los playoffs”, agregó convencido.

Consultado acerca de la actitud que debería adoptar la dirigencia ante esta crisis de resultados, opinó: “La dirigencia ya demostró que banca un proyecto. En su momento se respetó al trabajo de Javier (Montenegro), que tuvo algunos vaivenes, pero Independiente terminó siendo un equipo complicado y difícil en los playoffs. Si se lo bancó a Javier en su momento, no me parecería erróneo que se apueste al trabajo de Fabián, más allá de que él pueda sentirse culpable, la mayor parte de la responsabilidad somos nosotros los jugadores”.

Víctor Hugo también habló en el plano personal. “En la pretemporada hice un buen trabajo, de tal manera que me sentí muy bien al principio. Pero antes de llegar a fin de año, sufrí una lesión que no fue producto del juego. Me salió un espolón que lo vengo padeciendo desde hace cinco meses. Ahora, recurriendo a profesionales y a muchas personas que se dedican al tema, he ido mejorando y he encontrado un equilibrio. Ahora estoy jugando de otra manera. El pie me deja jugar, puedo estar en mejores condiciones a la hora del partido”, comentó.

Por último, les envió un mensaje a sus compañeros. “Quedan casi dos meses para llegar a los playoffs y cada uno tiene que hacer una autocrítica y saber qué es lo que hay que mejorar y mentalizarnos para llegar de la mejor a los playoffs, que es el verdadero torneo. A partir de mañana empieza otra etapa, en la que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y tratar de ponernos positivos lo más rápido que podamos para encarar la primera final este domingo”, concluyó.