“Si no eres mía, no vas a ser de nadie, te voy a c... matando”, amenazó a su ex

26/02/2020 - 03:06 Policiales

Fuentes policiales y judiciales informaron que un hombre fue detenido después de que su ex pareja denunciara el calvario que vive hace meses.

Una mujer denunció que su ex pareja la atacó a golpes y que la amenaza de muerte de forma constante. El acusado ya estuvo preso por una denuncia anterior y nunca acató las medidas restrictivas.

La mujer, domiciliada en Pozo Hondo, relató que hace seis meses que se separó del denunciado, después de un hecho de violencia por el que él estuvo preso 15 días.

Al salir le impusieron medidas restrictivas, pero nunca las habría acatado. Comenzó a hostigarla en su casa, en la vía pública e incluso en los domicilios de familiares y amigos.

“Si no eres mía, no vas a ser de nadie, te voy a c... matando. No me importa ir preso, algún día saldré”, amenazaba a la joven.

En cuanto al último hecho de violencia, en los primeros minutos de ayer el acusado se presentó en la casa de la hermana de la denunciante, donde ella se encontraba.

Ingresó sin permiso y se sentó en la mesa. Estaba alcoholizado. Ella se retiró unos minutos por pedido de su hermano y al regresar, el acusado la aguardaba en el portón de ingreso y cuando ella descendió de su motocicleta, el sujeto la abordó y le propinó golpes de puño en la cabeza y en otras partes de su cuerpo.

El hecho fue informado al fiscal de turno, Dr. Marcelo Sgoifo, el cual ordenó la aprehensión de agresor. El hombre, al saber que lo denunció, quiso presentar una eximición de prisión a su favor por un hecho de enero último, pero terminó tras las rejas.