Con u$s 10 millones de presupuesto, llega el primer film vertical solo para celular

26/02/2020 - 10:30 El Cronista

En los primeros tiempos del contenido audiovisual para teléfonos inteligentes, ofrecer películas o series en formato vertical equivalía a un sacrilegio para muchos puristas que solo creían en la orientación horizontal.

Primero Snapchat y más acá en el tiempo la china TikTok, erosionaron ese mandamiento lo suficiente como para que la inminente plataforma Quibi, creada en 2018 por Jeffrey Katzenberg, permita a los usuarios ver programas solo para dispositivos móviles tanto vertical como horizontalmente.

Ahora, el realizador ruso Timur Bekmambetov, pionero en los nuevos formatos, va un paso más allá. Su próxima película, que contará con una enorme inversión de u$s 10 millones, se llama "V2. Escape From Hell" ("V2. Escape del infierno"), es un drama bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial que se rodará con un encuadre vertical, con todas las dificultades que esto pueda acarrear, con la mente puesta en una audiencia de smartphones, es decir cientos de millones de personas.

Según informa el medio especializado Deadline, la producción comienza la próxima semana, y estará protagonizada por Pavel Priluchny quien interpreta a Mikhail Devyatayev, un piloto soviético capturado que lidera una fuga de un campo de concentración alemán secuestrando un avión.

Basada en hechos reales, la cinta está producida por Bazelevs y Voenfilm de Bekmambetov en sociedad con el operador de telefonía móvil más grande de Rusia, MTS, que lanzará la versión rusa en su plataforma digital a principios de 2021.

También se producirá una segunda versión en inglés. Incluirá diferentes escenas y se abrirá con los bombardeos de la Luftwaffe contra Londres.

En un nota de IndieWire a Bekmambetov en 2018, el cineasta ruso expresó su insatisfacción con las películas actuales que usan métodos de producción tradicionales y que se pueden ver a través de los celulares; todo, dijo, se siente "derivado".

Bekmambetov, quien también estuvo detrás de películas como Abraham Lincoln: Cazador de vampiros, la nueva versión de Ben-Hur o Profile, produjo además varias películas con el moderno software Screenlife, que permite a los cineastas crear films donde la acción tiene lugar en la pantalla de una computadora.

Entre ellas se encuentra "Unfriended: Dark Web", secuela de "Unfriended" una película de terror de 2014 con supuesto metraje encontrado cuya historia se desarrolla a través de conversaciones de Skype. Se desarrolla en tiempo real en la pantalla de la computadora de un personaje. El film original tuvo un costo de producción de u$s 1 millón, fue adquirido por Universal, y recaudó más de u$s 60 millones. La secuela, presupuestada de manera similar recaudó u$s 16,4 millones para Universal.

También produjo la serie vertical "Dead of Night", que se lanzó en Snapchat en septiembre. La misma cuenta la historia de una niña tratando de escapar de un apocalipsis zombie.

Quibi asegura que el público está listo para consumir contenido producido en Hollywood en forma vertical. Cuando la plataforma se lance el 6 de abril, estará disponible solo en teléfonos y tablets. Cada serie o película se produce para mostrarse en forma vertical u horizontal. Los espectadores pueden cambiar de un lado a otro sin problemas gracias a la tecnología Turnstile de la compañía. Algunas vistas verticales ofrecerán una versión recortada o reformulada de lo que se muestra horizontalmente.

Quibi, que recaudó u$s 1000 millones para su creación, confirmó contratos con directores como Guillermo del Toro, Steven Spielberg, Sam Raimi, y Antoine Fuqua.