Palavecino: “No voy a cambiar mi género musical para nada”

26/02/2020 - 21:21 Pura Vida

¿Se siente un guardián del folclore?

Yo, sí. No voy a cambiar mi género musical para nada. Trato de aprender, valorar y admirar a todos los grandes que han hecho tantas cosas. Me hubiera gustado conocerlo a los santiagueños Julio Argentino Jerez y Felipe Corpos; en Salta a Castilla. Al “Cuchi” Leguizamón tuve la suerte de conocerlo como también a don Atahualpa Yupanqui; y a Virgilio Carmona, en Tucumán. El folclore se mantiene porque ellos, como tantos otros, han hecho obras fuertes. Nosotros somos una continuación para defender a muerte ese legado.

¿Qué sensaciones tuvo cuando la Unesco le brindó un reconocimiento por conservar las raíces?

Fue algo muy lindo. En el Salón Dorado del teatro Colón me entregaron esa distinción. Eso son los premios que uno va ganando, gracias a Dios, por llegar a la gente y por tener una línea. Yo defendí mi región del chaco salteño y lo hemos insertado en el cancionero popular. Y a las coplas las hemos hecho revivir. Soy un defensor a muerte. Yo ya llevo 35 años en lo mío. Uno lo hace a conciencia. Me ha costado mucho, porque venir de donde vengo no me ha resultado fácil porque era una música que había que hacerla conocer. Lo hice a conciencia y en reconocimiento a nuestros mayores, porque ellos han sido los primeros guardianes en el chaco salteño, aquellos que fueron un hito en la frontera.

¿Cómo ve la sanción de la Ley Nacional de Folclore?

Bien, bien. Un párrafo aparte para “Musha” Carabajal (Mario, integrante del conjunto Los Carabajal) y a todos los que están apoyando esto. Es lo mejor que nos puede suceder. De hecho, Cosquín 2020 ha sido diferente. Han venido bailarines, participaron con ganas y también muchos músicos. Es un complemento, todos nos necesitamos. Ya está la ley, ahora hay que ejecutarla. Que se haga bien, lo mejor que se pueda. Es para el bien del folclore. Va a tener un gasto, pero va a servir.

¿Cuál es su opinión sobre lo que sucede con los niños wichis que murieron por desnutrición en el chaco salteño ?

Nos duele cuando suceden cosas así. Nosotros lo sufrimos mucho. Un Jorge Rojas y un “Chaqueño” y todos los que colaboran estamos colaborando desde hace rato. Por suerte, la Nación y la provincia (por Salta) están trabajando. Es verdad esta denuncia que se ha hecho. Mañana (por hoy) llegarán veinte médicos enviados por la Nación. Yo pongo los vehículos. Irán a cada paraje. La Nación y la provincia está firme en hacer cosas. El próximo Festival del Trichaco lo haremos para ayudar a hacer una sala o comprar aparatos para el hospital.

Desechó ofrecimientos para incursionar en la política

A muchos artistas se los tentó para incursionar en la política. ¿Ha sido su caso o se mantiene indemne en esto?

Varias veces. Si hubiese aceptado para diputado nacional, hoy peleaba la gobernación. Podría haber tenido la posibilidad de ser gobernador, senador. Sí, sí, si me han hablado varios y les agradezco. Eso no quiere decir que no tenga la capacidad. Yo me siento capaz en hacerlo. De aceptar, significaría dejar de cantar. Yo, todavía, no quiero dejar de cantar.

Por otra parte, ¿cómo lo ve a Boca Juniors, el club de sus amores?

Ahí estamos con el sufrimiento de que no tenemos la suerte que River empate por lo menos así nos da la posibilidad de llegar. Lo veo bien porque viene ganando y, bueno, nos sacó ventaja (por River) para este campeonato (Superliga). El fútbol no termina ahí. El fútbol es alegría. A Boca lo veo bien. Soy socio y tengo amigos en River un montón. Con Ponzio (Leo) somos grandes amigos. Es un criollo. En distintos clubes tengo grandes amigos. Yo soy muy hincha del fútbol.

¿Cuánto quedó de aquel “Zorzal del Chaco Salteño” a este presente como “Chaqueño” Palavecino?

Queda mucho, queda la esencia. Antes yo era muy de mi región. Cantaba las chacareras, las zambas y las cuecas. Lo sigo haciendo y, además, conociendo otras músicas. Estoy orgulloso de mantener mi esencia, mi identidad.

Dos temas del nuevo CD que darán que hablar

“El mejor del pueblo” ¿es una revelación?

Ahí nos agrandamos como diciendo “soy el mejor del pueblo” (ríe), pero no por uno sino por ella, por la dama. Uno se siente “El mejor del pueblo” por lo que significa esa mujer. Uno lo interpreta. Muchos se identifican.

¿Qué puntos en común tienen “El Picaflor” con “La ley y la trampa”?

“La ley y la trampa” refiere a esas peleas hogareñas, pero pese a eso seguimos de frente más allá de todo. Y “El picaflor” es uno que “pica” acá, que “pica” allá.