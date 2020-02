Debate Abierto y Libertad de Opinión vuelven en marzo

26/02/2020 - 21:29 Pura Vida

En marzo regresan dos clásicos de la TV y la radio de Santiago del Estero.

El lunes 2 de marzo arranca una nueva temporada de “Debate Abierto”, en el aire de la 100.1, Radio Panorama, emisora líder en audiencia en Santiago del Estero. Y el martes 3 regresa a la pantalla de Canal 7, Libertad de Opinión. “Se viene un marzo con todo”, le dijo a EL LIBERAL Rogelio Jorge Llapur, conductor de ambos ciclos.

“Debate abierto” comienza a las 8 de la mañana, como siempre, y se extiende hasta las 8.30. Ese programa sale desde los estudios de Radio Panorama, pero también se lo puede seguir en simultáneo a través de Canal 14.

La conducción continuará a cargo de Rogelio Llapur, acompañado por Roberto Ayala, Carlos León González Ábalos y Rafael Fano. Y en el comienzo del programa, o sea en la primera etapa, estará presente la voz femenina de María José Domínguez.

Llapur, en una entrevista con EL LIBERAL, habló acerca del contenido que tendrá este ciclo, un clásico de la radiofonía santiagueña a través de la 100.1.

¿Cuál es el espíritu que tiene este programa radial?

Fundamentalmente es el debate sobre la política, el debate sobre todo lo que acontece en la Argentina y por cierto, en Santiago del Estero. Como siempre vamos a tener distintas visiones, distintas opiniones, diferentes puntos de vista, lo que genera ese debate y lo vuelve tan atractivo al programa porque es un abanico de opiniones y la gente se prende, porque cada una toma para sí aquella que más lo contiene. Entonces, se suma a uno o al otro, o al punto medio. Me parece que eso es lo que lo hace atractivo al programa y, casi te diría, con mayor audiencia en Santiago del Estero, tanto por radio como por televisión.

¿De qué manera van a tener la interacción con los oyentes?

La interacción con los oyentes es más en la participación que se da posterior, porque como son 30 minutos nada más, a veces, el tiempo nos queda corto para poder expresar todas las ideas nuestras. Entonces, termina el debate y normalmente no suelen parar las llamadas telefónicas de gente que da su opinión sobre una o sobre la otra posición.

¿Cuántos años llevan al aire con este programa y qué sensaciones te genera a vos la respuesta que tienen de la gente?

El programa lleva 21 años, los años que tiene Radio Panorama. Es uno de los programas que se ha mantenido en el tiempo y por donde han pasado muchísimas figuras de la política, del periodismo. Ha tenido siempre una rotación muy importante de gente. Y la verdad que la sensación que me genera es de mucha satisfacción porque la verdad que uno escucha permanentemente la repercusión que tiene y hay programas que se vuelven un poco más ríspidos en cuanto al debate y a la discusión que inmediatamente sientes la repercusión de la gente en la calle, en un supermercado, en el remís. En donde estés, alguien te hace referencia a lo que pasó en “Debate abierto”.

Llapur: “Buscamos que estén representadas todas las voces sin ningún tipo de proscripción a nadie”

La temporada 2020 de Libertad de Opinión comenzará este martes 3, a las 21.15. La conducción estará a cargo de Rogelio Jorge Llapur. Tendrá tres columnistas que, tal como expresó Llapur, “evidentemente lo han enriquecido. Ellos son Roberto Ayala, en la parte política; Rafael Fano, en la parte económica, y Carlos Gómez en el concepto de la información en general, y por supuesto siempre con invitados para consultarles a ellos el punto de vista de lo que han dicho nuestros columnistas o de lo que está pasando en la Argentina”.

¿Cuál es el espíritu del programa y de qué manera impacta en la sociedad?

Creo que sobre todo este último año ha impactado muchísimo por todos estos cambios que se le han generado. Me parece que ha sido muy fuerte el impacto y uno lo ve en los ámbitos en los que se desenvuelve y recibe la respuesta de la gente vía teléfono fundamentalmente. Y el espíritu es el mismo de siempre. Tratar de mostrar las diferentes opiniones de los políticos de Santiago del Estero o de los economistas, según sea el tema, y a eso aportarle el concepto que tenemos desde el medio con nuestros columnistas.

Si bien es cierto, los programas políticos siempre generan debates, ¿de qué manera los genera “Libertad de Opinión”?

Normalmente los genera desde los invitados, porque siempre buscamos que haya diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, por eso casi siempre está representado el oficialismo, está representada la oposición. Buscamos que estén representadas todas las voces sin ningún tipo de proscripción a nadie. No nos importa la ideología, no nos importa lo que piensa. Nos importa que pueda expresar libremente eso que opina y eso que está pensando.

¿Cómo lo definirías al programa?

Como un programa político que trata de mostrar todas las opiniones respecto a lo que está pasando en Santiago del Estero, en la Argentina, sin limitarnos estrictamente a la política. También debatimos cuestiones sociales, discutimos cuestiones gremiales, lo educacional, lo social. Es un programa muy abierto, muy amplio.

“No lo siento como una carga”

Vos como periodista santiagueño, ¿cómo te sientes al estar al frente de dos programas, uno radial y otro televisivo donde se palpita el sentir y el vivir político de Santiago del Estero?

Bueno, como lo dices vos, es una enorme responsabilidad la que siento. No lo siento como una carga, pero sí como una responsabilidad de ser prudente, cuidadoso, no te digo objetivo, porque cuando la gente me pide que dé mi opinión ya no me está pidiendo objetividad, es mi opinión, que puede o no ser compartida por la gente, pero eso es lo que pienso. Lo que sí puedo garantizar es que todos los que hacemos Libertad de Opinión buscamos hablar con la mayor honestidad intelectual posible, y en eso sí tenemos que agradecer a la empresa, a sus propietarios, al Dr. Nestor Ick, al Lic.Gustavo Ick, para poder expresar exactamente lo que estamos pensando sin ningún tipo de proscripción.