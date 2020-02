FÚNEBRES | 27 de febrero de 2020

26/02/2020 - 21:59 Funebres

FALLECIMIENTOS

Carlos Alberto Costas (Las Termas)

Irma Bambina Vizconti de Arízaga (Corrientes)

Sepelios Participaciones

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Sus primos Nenita Carrasco, sus hijos Aníbal y Marilé; Pepe Carrasco y Adela Prados, sus hijos Norma, José, Carlos, Marcelo y Anabel con sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Su primo hermano Francisco Antonio Sánchez, su prima política Norma Illiny Auad, sus sobrinos Fernando Antonio Sánchez y flia, Hector Daniel Sanchez y flia y Francisco Manuel Sánchez y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios de cristiana resignacion a su familia y elevan una oracion en su memoria.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Querida Gladis, fuiste ejemplo vital. Tu recuerdo permanecerá por siempre en mi corazón. Recibirás mis besos desde el alba hasta el cielo. Descansa en paz. Su tía Nena Rosita García de Raineri y flia.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Sus primos Carlos A. Epstein, Mariela Luna e hijos Carla Epstein y Emiliano Epstein participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Sus primos Emilio, Lisy, Nena, Mushi Matteo, sus sobrinos Valentín, Máximo, Antonio, Felipe y Mía participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos por su eterno descanso.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Sus primas hermanas Mirta Gallegos y flia; Chela Gallegos y flia y Olga Gallegos y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Sus primos: Olga y Maru Jiménez, Julio Estofan, sus sobrinos Jorge, Julio y Esteban Estofan; Tomas y Luis Rossi; Luis, Matías, Javier y Germán Gallar participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones a su memoria. Abrazan a toda su hermosa familia.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Su ex-compañera del Profesorado de Educacion Física Hilda y sus hermanas Coca, Norma, Alicia y Teresa Díaz, acompañan en tan profundo dolor a su colega Shivita y a sus hijos en tan triste momento. Ruegan al Santísimo por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a su familia.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Bienaventurados los buenos de corazón porque ellos verán a Dios. Los amigos de su hija Maria Belen: Carlos Goretta y Ana Belén Fernández y familia acompañan a su familia en estos momentos de gran tristeza y ruegan oraciones en su memoria.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Ricardo Gallardo, Liliana Descalzi, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Gladis y acompañamos a su hermana e hija, nuestra querida Maria Teresa y Belén. Se fue un ser de luz!

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Luchy de Lucatelli, Angui Ramendo; Pichona de Luna; Marta Laitan y Tuty Japaze participan el fallecimiento de Gladys, hija política de Porota, nuestra querida amiga y abrazan a su esposo e hijos y hermanos.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Marta Epstein, Susana Verónica Epstein y Arturo Epstein participan con dolor el fallecimiento de Gladis y ruegan oraciones en su memoria.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. La dirección de la Escuela Nº 22 Absalón Ibarra, junto al personal docente, administrativo y maestranza, acompañan al profesor Pablo Simonetti y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. El Señor ama el que da con alegría". Recordaremos por siempre la feliz vecindad que compartimos. Con profundo dolor la despiden Por y Carli Allall y acompañan a su esposo e hijos en tan dificíl momento.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Tus amigas del Taller de Pintura de los sábados: Anita, Ale, Romi, Marcela A., Marcela y Viole participamos con dolor su fallecimiento y acompañamos a nuestra querida Ma. Teresa y a toda su familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Niní Auat, sus hijos Marilú, Valeria y Rubén Farías participan con dolor la partida de su amiga y vecina. Gladis querida, descansa en paz.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mi aunque muera vivirá. Y todo el que cree no morirá jamás". Las amigas de su hija Belén Simonetti: Rita Spath, Soledad Targa, Magali López y Ana Argañaraz participan con dolor el fallecimiento de su madre y elevan oraciones en su memoria.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Chochy y Emilse participan con profundo dolor para quien fuera un ejemplo de vida, para su familia resignación y fortaleza. Elevan oraciones en su memoria.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Raúl Lima, Charito de Lima y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de María Teresa. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Betty Carrera de Simonetti, sus hijos Gabriel, Eugenia, Emilio y sus respectivas familias acompañan a Sebastián, Pablo, Belén, Santi y a su hermana Maria Teresa en este momento de dolor y piden a nuestro Padre Celestial los llene de su amor infinito para aceptar la nueva vida de Gladis junto a Él.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Sr. Carlos E. Piña y familia, acompañan con profundo dolor a su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Amelia, Rodolfo Olivares e hijos participan con dolor su fallecimiento, expresando sus condolencias a su esposo, hijos, hermana María Teresa y demás fliares.

CORNELI, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/20|. ¡Con mucho dolor lamentamos tu partida amigo! Te amamos y te vamos a extrañar un montón. Fuerzas para tus papás y tu hermana. Que en paz descanses. Lara, Magu, Cande y familias.

FIGUEROA, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/20|. Tus amigos del café del mediodía del Bar del Siglo lamentan tu partida. Rogamos pronta resignación a sus familiares y piden oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/20|. Su hermano Pedro Rolando González y sus sobrinos Pedro, Osvaldo, Mirna, Olga, Ariel, Luis, Gaby, Ramón y Roxana participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en la ciudad de Buenos Aires.

LEÓN DE SALOMÓN, MIRNA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/20|. Que el Señor le dé el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su prima Perla Abutti, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor la partida de la querida Yoli al reino de los cielos. Elevamos oraciones en su memoria.

LEÓN DE SALOMÓN, MIRNA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/20|. "Señor tu hija ya esta junto a ti, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus primos Elias Saadi y flia. Victoria Saadi y flia., acompañan espiritualmente a su hija, hermana y demas familiares ante tan irreparable perdida. Rogamos con cariño y dolor oraciones por su eterno descanso.

LEÓN DE SALOMÓN, MIRNA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/20|. Irma Ise de Velarde y flia, participan el fallecimiento de la hermana de la Sra. Delia León de Asan y la abrazan con cariño en el dolor de la partida.

LEÓN DE SALOMÓN, MIRNA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Josefina Stancampiano de Muratore participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su querida hermana Delia, su esposo José y demás familiares. Elevo oraciones en su memoria.

BRUNET, RODRIGO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Su tío Brunet Juan Carlos, su señora Nallim Stella y sus hijos Diego, Pablo, German, Ramiro, Noelia y sus respectivas familias, partici-pan con profundo dolor su partida. Se ruega oración para su eterno descanso.

BRUNET, RODRIGO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Emma Beatriz Brunet de Ahedo y sus hijos con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oracio-nes en su memoria.

ACUÑA, ORLANDO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Su esposa, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Guardia. Ceremonial, Exequias y Tantopraxia realizadas por NUEVA EMPRE-SA GOROSTIZA.

COSTAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 22/2/20|. Su hermana María Cristina Costas parti-cipa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. Las Termas.

COSTAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 22/2/20|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 829 "Manuel de Reyes Agudo" de Pozuelos participa con profundo dolor el fallecimiento del pa-dre del Prof. Pedro Mansilla. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

Invitación a Misa

ROLDÁN VDA. DE BRANDÁN, ANGELA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Sus hijos Angela del Valle, Gloria Mercedes y Carlos Ramón Brandán, hijos políticos, hermanos, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ADUR DE ACOSTA, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/03|. Querida hermana: ya pasaron 17 años de tu partida, pareciera que fue ayer cuando te fuiste al encuentro de Dios y tus seres queridos. Nadie muere mientras alguien te quiera y recuerde. Siempre en nuestros corazones. Tu hermana Mary Adur de Bravo, tus sobrinos y demás familiares, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Santiago Apóstol.

CORONEL, PABLO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. A un año de tu partida, tu espíritu y tu amor están latentes en toda la familia. Te recordamos con mucho cariño y pedimos al Señor te dé el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Su hermano Eduardo, su cuñada Lily, sus sobrinos Cecilia, Claudia, Daniela, Carla, Pablo, Thiago e Isabella y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20,30 hs. en la iglesia Santiago Apóstol. Se ruega una oración en su memoria.

MONTENEGRO, PABLO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/05|. Hijito de mi corazón 15 años ya de no tenerte conmigo pero tus recuerdos están intactos te llevo en mí por siempre, sé que me das fuerzas para seguir adelante. Tu madre Mercedes, tus hermanos Hugo, Andrea y Dardo, tus hermanos políticos, tus adorados sobrinos Melanie, tomás, Maia, Pablo y Antonella, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes (El Cruce), al cumplirse 15 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Recordatorios

----------------------------------------

GUTIERREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/16|. Claudio hoy se cumple 3 años y 5 meses de tu viaje sin regreso y la mamá quiere contarte que una vez más esperó para cumplir un deseo que seguro era también tuyo. Nunca pensé que pasaría tanto tiempo. Solo Dios lo sabe. Se concretó el día 21. Era tuyo, yo tu mamá y apoderada, podía disponer, podía haber herederos. Con toda mi ignorancia: con tu discapacidad será! no tenias heredero. Siempre me costó mucho hacer valer tus derechos y en esta no bajaría los brazos a pesar de mi edad y problemas de salud. Hijo puedo decirte que estoy tranquila por haber cumplido el deseo de los dos, como tantas veces lo hicimos. Disfruta de la compañía de los ángeles que están junto al Padre. Sin vos es todo diferente, solo la mamá lo sabe! Volveremos a extra juntos para siempre con el papá y compartir la mejor parte. Un beso grande.