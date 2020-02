Ismael Quílez: “La localía es una cuenta pendiente”

26/02/2020 - 23:45 Deportivo

A medida que pasan las fechas, el margen de error para los que pelean la permanencia se achica. Central Córdoba es uno de esos y sabe muy bien que no puede regalar nada, menos en casa. Así lo entiende Ismael Quílez, defensor ferroviario, que habló en la previa al duelo del próximo sábado ante Banfield, rival directo entre los que pugnan por evitar el descenso.

“Hay que mantener la calma, saber lo que vamos a jugar. Nuestra idea siempre fue clara y la respetamos. Más allá de cómo se vayan dando los resultados, siempre fuimos un equipo equilibrado y sabemos a qué jugamos. Vamos a salir el fin de semana con esa idea y sabiendo que tenemos que hacernos más fuertes de local. Hemos perdido bastantes puntos en casa este torneo y la idea es seguir ratificando la localía y hacernos cada vez más fuertes”, señaló en conferencia de prensa.

Cuando EL LIBERAL le mencionó que, ganando todos los partidos de local se logra la permanencia, agregó: “La idea desde un principio fue que esto (el Oeste) sea una fortaleza y que a los equipos les cueste llevarse puntos. Creo que es una deuda pendiente que tenemos porque hemos dejado pasar uno que otro resultado. No soy mucho de hacer cuentas, pero si ganar todos los partidos de local asegura que nos vamos a salvar, sería espectacular. Pero nosotros vamos viviendo partido a partido y tratando de sumar en cada encuentro que nos toca”.

Luego, el defensor valoró el punto conseguido ante Unión, en Santa Fe. “Era importante conseguir un buen resultado ya que veníamos de una dura derrota con Boca que afectó mucho. No por como se dio, sino por el resultado abultado. Medianamente habíamos hecho las cosas bien, pero el resultado nos golpeó un poco y era muy importante pasar esta prueba”, explicó.

Con respecto al cruce ante el “Taladro”, anticipó: “Va a ser un partido chato como se han dado con los rivales directos. Sabemos la necesidad de ellos y ellos saben de nuestra necesidad. No tenemos que caer en la desesperación de salir a buscarlo tan rápidamente porque ellos nos van a esperar seguramente y tratarán de jugar con el error nuestro”.

“Banfield es un equipo al que no se le dan los resultados últimamente, pero que tiene muy buenos jugadores como Dátolo, Bertolo, por afuera tiene mucha velocidad con Urzi. Pero nosotros hacemos mucho hincapié en nosotros mismos. Sabemos que si nosotros estamos bien y concentrados, podemos obtener un buen resultado. Después, lo que haga el rival puede variar, tenemos que pensar solamente en Central Córdoba y tratar de hacer nuestro trabajo de la mejor manera”, agregó.

Consultado sobre el porqué le está costando generar juego al equipo, respondió: “Porque los rivales ya conocen como juega Central Córdoba y toman más precauciones de lo que pueda hacer este equipo, se cubren mucho más atrás a la hora de salir. Por ahí antes nos encontrábamos con rivales que salían a comernos y este equipo tenía una salida rápida o el pase rápido y limpio. Hoy en día tapan mucho más a los receptores nuestros y también juega eso de que los rivales toman más precauciones contra nosotros”.

“Sería espectacular ganar, es la idea. Pero no tenemos que desesperarnos ni dar de comer al rival. Hay que mantener la calma y saber que tenemos 95 minutos de partido y no caer en la tentación y la euforia de la gente que va a querer que a los 10 minutos vayamos ganando 3 a 0”, cerró.

El balance a dos fechas del final de la Superliga

Salvo Banfield e Independiente, Central Córdoba ya jugó con todos los equipos de la Superliga. “Creo que ha sido un torneo muy parejo, no nos sentimos ni más ni menos que nadie. Estamos haciendo un buen torneo y creo que todavía tenemos mucho para mejorar. Pero no sentí nunca que un rival me haya bailado o pasado por encima. Creo que está todo muy parejo y más la zona de abajo que es por la que nosotros peleamos”, opinó Quílez.

El lateral también se refirió a cómo se va rearmando el equipo, sobre todo la defensa, tras los cambios de piezas. “Más allá de las variantes que el técnico pueda hacer, creo que todos los que les ha tocado entrar lo han hecho de la mejor manera. Este plantel es muy parejo, estamos todos en la misma sintonía, el mismo objetivo. Creo que eso es lo que nos hace fuertes y nos va dando los resultados que hemos obtenido”, concluyó.