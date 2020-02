Dr. Fernando Paván: “Aquí no hay ningún caso, pero hay gran incertidumbre”

27/02/2020 - 06:38 Santiago

El doctor Fernando Paván es santiagueño radicado desde hace varios años en la región de Calabria, donde se desempeña como anestesista en un hospital, donde realiza guardias en la terapia intensiva.

“La población vive con un poco de psicosis, porque no sabes qué pasa. Nosotros tenemos las directivas sobre qué hacer en caso de que llegue un paciente con sospechas de coronavirus. Tenemos un box herméticamente cerrado para aislar al paciente, con todos los elementos para asistirlo. Este es en el hospital de Calabria, al norte de Italia, donde está el foco de la infección, pero no hay ningún caso confirmado y la gente está con incertidumbre”, contó en diálogo con EL LIBERAL desde Italia.

Sobre cómo se vive la situación en la comunidad donde vive, contó que “la vemos como una gripe normal, tomando todas las prevenciones, pero no hay medidas especiales. No es como cuando ocurrió lo del H1N1, que recuerdo que en Santiago no podíamos darnos la mano cuando se daba la paz en la misa”.

“Aquí han suspendido las misas por ejemplo. Yo ya había decidido no ir. Hoy Miércoles de Cenizas (por ayer) tampoco hubo misas, se pidió a la gente que rece en sus casas. De todos modos, en el diario se publicó que el Papa igual abrazó a los feligreses en la plaza San Pedro, como para dar fuerzas a la gente y que no tenga miedo”, amplió.

Contó luego que “el trabajo, hasta ahora, sigue siendo normal. Lo que hacen las empresas es que si hay un caso positivo, todos van a su casa por 15 días y no se pueden mover de allí. Las clases se han suspendido hasta el lunes, y seguro que van a prolongar”.

Confesó que sus amigos santiagueños lo llaman con frecuencia, y que la recomendación principal que les hace es “no compartan el mate”.