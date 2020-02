Es quimilense y cuenta que en Turín se vive con miedo

27/02/2020 - 01:30 Santiago

Leila Mizzi es santiagueña, oriunda de Quimilí, que se radicó hace poco en Turín, por trabajo y ya recibió su ciudadanía. Desde allí contó que “la pandemia se va expandiendo cada vez más rápido y estamos muy preocupados”.

“La gente no sale, vive con miedo, paralizada. No descartan ponernos en cuarentena. Los casos siguen saliendo, y la verdad es que es la primera vez que me toca pasar por una situación así, tengo miedo y no hay ninguna solución”, relató.

Sobre las medidas que se implementan, relató que “en los aeropuertos te toman la temperatura y te realizan estudios. No hay provisiones en los supermercados, algunas oficinas están completamente sin actividad. Cambia todo muy rápido, y no sabemos qué pasará mañana”.

“En Turín, donde estoy radicada, hubo un solo caso hasta el momento. La zona más afectada es Lombardía y de a poco se va expandiendo por toda Italia y Europa. La situación sí es preocupante, pero la gente toma todas las precauciones que ya sabemos”, explicó preocupada la joven santiagueña.

En cuanto a las provisiones, contó que “hay negocios y supermercados vacíos; barbijos no se consiguen. No se sabe hasta cuándo continuará esta incertidumbre”.