VIDEO | Braian Toledo, el deportista con “medalla de oro” en solidaridad

La noticia del fallecimiento de Braian Toledo causó profundo pesar en el mundo del deporte, no solo por su potencial como deportista, sino porque a pesar de su éxito, nunca se olvidó de sus raíces y por eso realizaba un fuerte trabajo social, ayudando a los demás.

Según había contado en entrevistas anteriores, cada acción en su vida tenía que ver con una historia que incluyó abandono (de su padre), violencia y una frase de su madre (“No sé qué voy a darles de comer mañana”) que lo estremeció de chico y resume las necesidades que pasaron los Toledo.

“Honestamente me sigue pareciendo increíble cómo pude cambiar mi vida. Me levanto y me pregunto si es verdad... Hace años dormíamos todos apretados en una casilla, no había para comer, mi vieja trabajaba por 20 pesos para comprar un kilo de pan y yo le hacía la tarea a mis compañeros por algunos centavos para intentar ayudarla. Por eso todo lo que me pasa lo vivo el doble y me gusta tanto ayudar. Yo sé lo que es tener hambre, dormir en el piso, con frío o calor… Y eso, para mí, no tiene que ser siempre así. Yo entendí que podía cambiar mi realidad. Me lo propuse, me esforcé, fui disciplinado y lo conseguí, aunque con ayuda de mucha gente también. Por eso me gusta devolver”, reveló en una entrevista cuando tenía 25 años.

Toledo era uno de los deportistas que se sumó a Huella Weber, el programa social de Weber Saint Gobain que elige a deportistas con conciencia social para protagonizar cambios en la sociedad eligiendo un lugar para refaccionar con los materiales que pone la empresa.

“Elegí la ONG Manos en Acción en Marcos Paz porque me hace acordar mucho al comedor que yo iba de chico, a tomar un mate cocido con pan casero o tortas fritas. Yo pasé por eso y sé lo importante que es, lo bien que me sentía y no sólo por poder comer…”.