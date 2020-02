Parásitos por el mundo (Trump, el Oscar y las falsas ideologías)

27/02/2020 - 11:05 Opinión

En el año 2014 un chino millonario Wang Zhongjun compró un millonario cuadro de Vincent Van Gogh por la friolera suma de sesenta y dos millones de dólares US$62 millones. Sí, un chino, de la mismísima china comunista. Si queremos hablar de qué es el comunismo a groso modo diremos: El comunismo es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. (¡Jua!) al Jua lo agregué yo, no la R.A.E.

¿El chino multimillonario a que sistema económico pertenece? Ah, me olvidaba de que se creó ad hoc otra definición: "la economía social de mercado": es un modelo de economía y sociedad "con la meta de crear una economía que desde la base de la competencia combina la libre iniciativa con un progreso social asegurado por la capacidad económica" (otro jua, más enfático esta vez)

Es como cuando en nuestro país se instaló el concepto de "radical moderado" o de "peronista de derecha". Y así una suerte de oximorones conceptuales.

Cuando vi la película surcoreana que ganó el Oscar, mi cabeza estalló, pero no porque la película me pareciera una genialidad, muy por el contrario, todavía intento metabolizarla. Eso sí, las imágenes mostraban desde la estética más pura las grandes brechas que propone el capitalismo. Pobres luchando por sobrevivir, siendo rémoras de los ricos. Como ocurre en la vida real.

Esa misma trama (que no voy a spoilear o adelantar para no seguir metiendo anglicismos en nuestro lenguaje) se podría dar perfectamente en la Argentina o en cualquier lugar de la tierra carcomida por el capitalismo, ese que te crea una necesidad donde no la hay. O donde el precio de la moto que uno tiene guardada en el garaje se corresponde exactamente con el monto completo de la casa de otro.

La desigualdad marca el film, y "Mc Donald " Trump, ya en carrera por la reelección apunta a la Academia de artes y ciencias cinematográficas de Hollywood para nacionalizar un hecho artístico. Sí, en verdad me pareció que películas como Cinema Paradiso o La vida es bella merecieron ganar el premio Oscar por mejor película a pesar de su origen extranjero, no que al hito lo marcara Parasite. No creo que Trump tenga la sensibilidad para apreciar los gestos histriónicos de Phillipe Noiret en Cinema Paradiso cuando le pide a Toto que le dicte en clase o los sones de La Barcarola de Offenbach cuando Guido se lo dedica a la "principessa" en La Vida es bella.

Pero le vino bien pensar que una película surcoreana no podía erigirse con el máximo galardón. Porque eso es patrimonio yankee.

Pero sobre gustos, dice el dicho, no hay nada escrito. Pero sí sobre el buen gusto. Pero eso suele ser una elaboración personal. Lo que no es patrimonio de nadie ya, de ningún país, sociedad o persona es el mal del capitalismo y los grandes contrastes que propone el film.

Estoy leyendo un libro que recomiendo ampliamente: "Una historia del peronismo" de Pedro Saborido. En la que rebate en una parte el viejo dicho: al que tiene hambre, no le des pescado, enséñale a pescar. "Exigirle a alguien que tiene hambre que aprenda una tarea para poder comer es de hijo de pu... Primero que morfe. Es un derecho." Nunca lo había pensado, (mucha educación católica), pero me parece una genialidad.

Lo que pasa es que en medio de la pugna de ideas vacuas, de películas buenas o malas, de "capitalcomunistas", hay gente que la pasa mal. ¿Quién pasa hambre en la Argentina?, dicen dos panzones en un bar, mientras le dicen a una chiquita raquítica que no necesitan bolsas de consorcio.

Pasa que lo que no vemos no ocurre, lo que no se televisa no existe, lo que no aparece en Google, carece de interés.

Vamos creando un mundo descarnado y tan desigual donde a Trump le importa nada el hecho artístico de Parasite, donde lo que importa es seguir haciendo negocios, donde la infrascrita analiza aún si le gustó o no la película y no mira que tal vez, no del mejor modo, Bong Jong-hoo, me cuenta lo que le pasa al mundo. Ese mismo mundo en que algunos se aferran al librito de Marx pero no le hacen asco al dólar, en que los capitalistas miran sus pupos sin otear el panorama más allá de donde le permiten sus ajustados plexos, porque no es negocio y donde puede Parasite ser una gran película o una bazofia cinematográfica, pero en la vida real, la chiquita sigue intentando vender las bolsas de consorcio, aunque el encargado la eche mil veces del bar, porque los pobres molestan.