Julieta Nair Calvo llevó una historia de abuso a la TV

27/02/2020 - 21:11 Pura Vida

Para Julieta Nair Calvo el personaje de Inés Fernández, al que le da vida en la tira “Separadas” no es uno más en su carrera. Éste la llevó a explorar en el propio cuerpo las sensaciones por las que atravesó la mujer a la que interpreta: una joven que sufrió un abuso cuando era niña, de parte de un amigo de la familia.

El miércoles la dolorsa escena llegó a la pantalla cuando Inés terminó revelando lo sucedido a Marcela Kloosterboer, en su papel de la amiga abogada Luján Alcorta. Y las repercusiones fueron muchas.

“Yo no quería jugar con él. Me decía que era divertido, que era un juego. Pero a mí no me divertía. Además, era muy chiquita, no sabía bien lo que estaba pasando”, recordó la joven entre lágrimas y rápidamente su amiga, que es abogada, le sugirió que realizara la denuncia. “Cuando pueda voy a hablar, pero todavía no estoy preparada”. Ese diálogo se escuchó en la conmovedora escena, con lo que tanto los guionistas como la propia Nair Calvo intentan reflejar lo que atravesaron, y siguen atravesando muchas mujeres, en la vida real.

Y como las redes sociales permiten el contacto directo entre el público y los artistas, Nair ya había recibido mensajes de numerosas mujeres apenas salió el adelanto del conmovedor capítulo: “Me agradecieron mucho por contar una historia similar a la que ellas vivieron, me dijeron que se sentían muy identificadas con los gestos de las manos, con la voz, el tono... Para mí eso fue hermoso porque la realidad es que fue puro instinto. Estoy agradecida con esas chicas que me abrieron su corazón”, dijo la actriz en una entrevista con Teleshow.

Sobre lo que sucedió con ella al ponerle el cuerpo a este personaje, Julieta Nair Calvo contó: “Las primeras veces, me iba a mi casa con un dolor de cabeza tremendo y el llanto me brotaba en el set”.

“Es un tema fuerte. Es realmente impactante tocar un tema así en un tira. No es que esto arranca en un capítulo y termina en el siguiente, intentamos que tenga una continuidad y que el proceso que pasa el personaje de Inés se vea lo más real posible”, explicó.

Y agregó: “Esto es una novela y no se puede hacer exactamente como en la realidad por un montón de motivos. Obviamente sabemos que los casos (de abusos) siempre son distintos, entonces tratamos de hacerlo con el mayor respeto posible. A mí, gracias a Dios, nunca me pasó algo así, pero por historias de chicas que me escribieron y que sí les pasó, también charlando mucho con el director y con mis compañeras, intentamos hacerlo lo más creíble posible y siempre con la finalidad de bajar un mensaje entre comillas, que es la de denunciar”. l