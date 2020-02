Gallardo: “Los cinco o seis últimos años hablan de lo que somos como equipo”

28/02/2020 - 01:44 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, ofreció ayer una conferencia de prensa antes de enfrentar mañana a Defensa y Justicia en el Monumental de Núñez y aprovechó la oportunidad para responderle con altura al delantero de Boca Juniors, Carlos Tévez.

¿Qué dijo el Apache en este sentido?, en una entrevista con Súper Mitre Deportivo, Tévez tiró una frase picante y que estaba dirigido al elenco Millonario.

“Que sientan lo que se siente pelar el culo para ganar el campeonato está bueno”, expresó el capitán e ídolo del Xeneize cuando le consultaron sobre la definición de la Superliga en la que manda el equipo de Gallardo y el de Russo es el único escolta.

La respuesta del “Muñeco” no se hizo esperar y dijo: “Los últimos cinco o seis años hablan por sí solos de lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. No tiene una respuesta ahora... Los cinco o seis años últimos hablan de lo que somos como equipo y quedó reflejado en este tiempo. Así que no tengo otra cosa para decir”, afirmó el entrenador del “Millo” que ya piensa además en el partido de mañana ante el “Halcón” de Florencio Varel.

En este caso, comentó que todavía no tiene definido el equipo titular que irá en busca de la victoria o llegado el caso, del título de la Superliga.

“Todavía no lo tengo definido, tenemos que ver las evoluciones de Martínez Quarta y Paulo Díaz que están con algunos problemas físicos, y probablemente Scocco juegue por Borré”, señaló.

Mientras que sobre las polémicas sobre si Defensa y Justicia debe poner suplentes, resaltó: “Nosotros tenemos que alejarnos de los temas y discursos que se tocan o se forman opiniones para condicionar. Hay que alejarse de lo que viene de afuera, intento que no me invada esa situación”.

En cuanto al probable planteo del conjunto de Florencio Varela, aseveró: “Defensa viene proponiendo un juego similar con todos los rivales, no sabemos qué hará contra River, nosotros debemos estar preparados para las diferentes posibilidades sabiendo que a veces los rivales pueden cambiar la manera de jugar”, acotó.

Gallardo también se refirió al nivel de su equipo. “Nosotros estamos bastante bien en lo futbolístico. Más allá de que sumamos el 100 por ciento de los puntos, a veces con momentos mejores que otros, algo que tiene que ver con lo mental, lo importante es que los futbolistas están resolviendo bien las cosas que se presentan”, expresó.

Los posibles 11 para jugar ante Defensa y Justicia mañana a las 19.40 en el estadio Monumental de Núñez, serán: Franco Armani, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández; Ignacio Scocco y Matías Suárez.

Además quedarían concentrados para integrar el banco de suplentes: Enrique Bologna, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Julián Álvarez y Lucas Pratto.

En otro orden, el plantel se entrenó en el predio de Ezeiza con cuidados intensivos para Paulo Díaz, que tiene una sobrecarga en el gemelo derecho, y con Lucas Martínez Quarta, que trabajó junto al resto del grupo tras recuperarse de una lesión muscular.l