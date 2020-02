Gustavo Coleoni: “Necesitamos la paciencia y el aliento”

28/02/2020 - 01:47 Deportivo

Central Córdoba se prepara para afrontar mañana un partido clave. Es que si le gana a Banfield, mete a su rival de lleno en la lucha por la permanencia. Y su entrenador, Gustavo Coleoni, sabe que en esa lucha es donde su equipo se fortalece y otros, que tal vez no están acostumbrados a esa situación, lo pueden sufrir.

“Esta parte final es donde los de abajo empiezan a sumar un poco más que antes, donde se produce ese estrés deportivo en los momentos de las fallas arbitrales y todas esas cosas que son iguales que en la primera parte, pero como ahora se define todo, es como que la consecuencia de un resultado se sufre o se disfruta más”, comentó el “Sapo”, en diálogo con EL LIBERAL, tras la práctica de ayer.

Para Coleoni, cuantos más equipos estén peleando por escaparle a la zona roja, mejor. Y lo fundamentó: “Porque entran en eso que debería ser nuestra fortaleza. No debemos desestabilizarnos o autoflagelarnos como otros equipos cuando entran en la zona de permanencia. Nosotros sabemos que vamos a entrar y salir, ojalá no entremos, pero sabemos que esto no es fácil, que podemos entrar y salir y eso no nos tiene que cambiar el humor y la forma de jugar”.

“Eso mismo no le va a pasar a otros equipos con mucha más historia y más presupuesto, que cuando entran en la zona esta se producen esas desestabilizaciones propias que generan los hinchas. Nosotros, en ese aspecto, estamos bien porque la gente sabe que es difícil, sabe que la vamos a pelear hasta la última fecha y debe alentar y tener paciencia porque estos jugadores se están matando, haciendo historia partido a partido. Necesitamos de la paciencia y el aliento de la gente”, acotó.

Una final

Por toda esta situación descripta, el entrenador del ”Ferro” no duda en calificar de una “final” el duelo de mañana. “Es una final para nosotros porque nos quedan 17 puntos por sumar y todo es un poco más difícil. Estamos con los jugadores a full, hemos hecho una semana muy linda, de mucha concentración, mucho sacrificio, de mucha contracción al trabajo. Han hecho ellos una semana muy alta en intensidad así que estoy contento por ellos”, manifestó.

Central jugó el lunes pasado y tendrá tres días menos de descanso que Banfield, que lo hizo el viernes. Pero Coleoni lejos estuvo de quejarse de eso: “A lo mejor tienen más tiempo de descanso, pero yo los vi bien a mis jugadores”.

El “Sapo” advirtió que “este equipo de Banfield tiene mejor campaña de visitante que de local. Hay que tener cuidado porque es un equipo que se siente cómodo de visitante”. Y relativizó la ausencia de Daniel Osvaldo por lesión: “Me da lo mismo porque estamos muy enfocados en lo que hacemos nosotros. Banfield es un muy buen equipo, con muy buenas individualidades, pero Osvaldo en este momento no está jugando, más allá de que tiene la jerarquía y experiencia. Pero no nos hizo ni bien ni mal. Que les falte Osvaldo a ellos nos da lo mismo”. Por último, se refirió a fortalecer la localía. “Apuntamos a eso siempre, nos ha costado. Creo que sacamos el 55% de los puntos en casa. Si pudiéramos elevar el porcentaje, nos ayudaría muchísimo para cerrar la temporada con la permanencia”, finalizó.

El respeto de los rivales y cómo contrarrestarlo

Coleoni sostuvo que los rivales respetan más a Central, pero eso implica que deban ingeniárselas para encontrar espacios. “Cuando vienen a Santiago, toman los recaudos. Eso es bueno por un lado porque hemos ganado un respeto. Pero también debemos trabajar para poder contrarrestar eso de que se meten atrás, debemos ser inteligentes para poder generar situaciones y concretarlas. Y así ganar los partidos de local”, señaló.

“Hay que tener paciencia y determinación. No es fácil para el jugador de Central jugar estos partidos sin perder equilibrio. Tenemos que correr y meter mucho, porque debemos atacar y cuidar que el rival no nos haga un gol porque si nos convierte es muy difícil dar vuelta un resultado. Tengo mucha ilusión de que seamos protagonistas y podamos hacer un partido agresivo”, cerró.l