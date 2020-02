La dirigencia de rugby debatió en Diputados

28/02/2020 - 02:05 Deportivo

El titular de la USR, Martín Ávila, junto a los presidentes de Old Lions, Pablo Rovarini; del Lawn Tennis, Adrián Alvarado y de Santiago Rugby, Ricardo Trouvé, participaron de una charla/debate denominada “Estigmatización del rugby con la violencia”, organizada por Conciencia y Acción Ciudadana (Cyac), que preside el contador Atilio Chara, y que se desarrolló en el salón de usos múltiples de la Cámara de Diputados.

El panel también estuvo integrado por Duncan Forrester, ex jugador de Los Pumas 7’s y de Old Lions y actual entrenador; el Dr. Juan Allende, ex jugador de Lawn Tennis y actual fiscal en La Banda, el abogado Raúl Leoni Beltrán y el padre Marcelo Trejo. La USR agradece la iniciativa y la invitación del Cyac.

Amistoso

Old Lions y Santiago Lawn Tennis se medirán mañana en cancha de los “Viejos Leones” en encuentros amistosos que le servirán a ambos para afianzar su preparación de cara al inicio de la temporada. Se enfrentarán en Primera División (desde las 18), Intermedia (16.30) y Preintermedia (15) .l