Mujer “llevaba” a sus hijos a la escuela, sin embargo, descubrió a mitad del camino que se los había olvidado en la casa

Un hecho insólito fue protagonizado por una mama en Estados Unidos. La mujer, estaba conduciendo hasta la escuela de sus hijos para llevarlos a clase, sin embargo y para su sorpresa, se olvidaba lo más importante, ¡a sus niños! La insólita escena fue registrada por la propia madre, y se ha vuelto viral en las redes sociales alcanzando más de 5 millones de reproducciones.

En el video, se aprecia como la mujer se percata de su descuido y reacciona riendo a carcajadas.

"¡No están en el auto, he manejado hasta la escuela sin los chicos!", exclamó la mujer sin poder contener la risa y mostrando a la cámara los asientos de atrás vacíos. "¡Llevé a los chicos a la escuela, pero ni siquiera están en el auto!", agregó la protagonista de la grabación. A lo que concluyó: "Tendré que regresar y recogerlos. No lo puedo creer, dejé a los chicos en casa. Parece que hoy estoy medio dormida, ¿dónde están mis hijos?", se la escucha decir.

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car i can’t stop laughing pic.twitter.com/cgOgJuTajR