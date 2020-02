Leonardo DiCaprio ayudó a un turista perdido en New York

28/02/2020 - 09:59 Mundo Web

El conocido actor estadounidense Leonardo DiCaprio fue fotografiado esta semana en las calles de Nueva York (EE.UU.) mientras ayudaba a un turista que aparentemente estaba desorientado en la gran urbe.

El desinteresado gesto de la estrella de Hollywood y ganador del óscar, no pasó desapercibido y fue registrado por las cámaras de medios locales.

Leo caminaba por el barrio de West Village, junto al actor Kevin Connolly, cuando fue interrumpido por un transeúnte que sostenía un mapa en la mano y que, según afirmaron distintos medios, le preguntó por algún lugar o dirección. El actor no dudó en parar y brindarle ayuda, indicándole hacia dónde debía dirigirse.

Rápidamente la escena se volvió viral en las redes sociales, donde muchos aplaudieron la buena voluntad de Leonardo, mientras que algunos envidiaron la suerte del desubicado desconocido que, a juzgar por las imagenes, parecía no saber la identidad de quien era el que lo estaba orientando.

Cabe también recordar que en diciembre pasado, el afamado artista protagonizó otro acto de altruismo al ayudar a salvar la vida de un hombre que había caído por la borda de un crucero mientras se encontraba de vacaciones en el Caribe. El atribulado náufrago fue encontrado por la tripulación de DiCaprio luego de permanecer durante 11 horas en el mar.

