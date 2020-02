Paula Chaves vuelve a la conducción con “Bake Off Argentina”

28/02/2020 - 21:59 Pura Vida

Mientras le hace frente a las opiniones que despertó la elección del nombre Filipa para su segunda hija, a quien todavía carga en su vientre, Paula Chaves celebra el estreno de la segunda temporada del reality gastronómico de Telefé “Bake Off El Gran Pastelero” que llegará a Santiago del Estero, a través de la pantalla de Canal 7, mañana, domingo 1 de marzo, a las 22.15.

En el 2018, el ciclo conducido por la modelo con el acompañamiento de Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar en el jurado, logró un promedio de rating cercano a los 14 puntos, por lo que la productora Turner Latin America decidió volver a apostar a este producto y ampliar el número de reposteros amateurs, que esta vez serán 14, y competirán por la gloria, dinero y equipamiento culinario de primera para montar su propio local gastronómico.

El del domingo será también el regreso de Paula Chaves a la conduccción de un programa propio ya que después de aquella primera temporada de “Bake Off...” sólo estuvo al frente de los segmentos que adelantaban y repasaban la serie turca “Todo por mi hija”, o invitada a realizar algunos reemplazos en distintos programas del canal de las pelotitas.

Bake Off Argentina, la versión local de The Great Bake Off, tendrá la responsabilidad de ocupar el lugar que dejó la salida de “Quién quiere ser millonario”, durante 17 emisiones, haciendo dupla con el especial de famosos de “El precio justo”, conducido por Lizy Tagliani, para liderar la franja horaria de la jornada, según lo reflejó el portal Televisión.com.ar.

Los aficionados a la repostería tendrán que sortear diferentes desafíos, mostrar sus habilidades e impresionar al jurado con la preparación de postres, galletas, tortas y panes. En la edición pasada quien se coronó como el gran pastelero fue Gastón Salas.

“Vamos a conocer testimonios muy lindos de gente de todo el país e, incluso, hay un chico de Venezuela. Cada uno carga con sus desafíos personales y vienen a descubrirse en este programa, al igual que nosotros, que los vamos conociendo en cada emisión”, adelantó Paula Chaves, a quien no se verá embarazada durante el ciclo porque el programa se grabó el año pasado cuando ella ni siquiera sabía que esperaba a su tercer hijo.

Y entre las historias que formarán parte del universo del reality dejó trascender que “una chica de Las Grutas nos decía que no todo llega allá. Entonces recurría a amigos que viajaban para que les acercaran ingredientes o moldes que en su ciudad no se conocían. Así que estar en Buenos Aires haciendo lo que le gusta y aprendiendo del jurado fue maravilloso para ella”, contó Paula.

Por otra parte, en una entrevista con La Nación, señaló: “Tengo muchas ganas de ver el programa. En 2018 se generó algo tan lindo para toda la familia que estoy convencida de que se repetirá. En lo personal, gracias a Bake Off, hay un público que gané, que no me conocía. Fue impresionante, los chicos de primaria me saludaban por la calle. Me asombró todo eso”.

La mejor compañera para enfrentar desafíos televisivos

Podría decirse que Paula Chaves es la persona perfecta para acompañar a los amateurs a buscar un lugar de reconocimiento entre destacados profesionales, ya que su propia historia como modelo nació en un relity, “Super M”, cuando apenas tenía 18 años. Se consagró como la “súper modelo” habiendo llegado de Lobos, a la ciudad de la furia que significaba Buenos Aires.

“No puedo no empatizar desde ese lugar. Sé que cualquier mirada o palabra de aliento es fundamental en ese momento de tanto nervio”, contó Paula en diálogo con La Nación, y agregó: “Lo primero que tengo en claro es que, por ser la conductora, no soy la protagonista del programa. Los protagonistas son los participantes. Ellos acarrean las historias de vida y son los que deben enfrentarse a cada desafío con mucha tensión. Yo me tengo que correr de ese lugar de protagonismo. No me siento conductora, estoy ahí para acompañarlos. Los jurados también tienen una historia de superación detrás, por eso, cuando les transmiten esas experiencias a los participantes, se generan momentos tan emocionantes”.

La modelo eligió un solo y peculiar nombre para su hija

A finales de junio, y a través de un parto humanizado, llegará Filipa Alfonso, la segunda hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso, cuyo nombre generó opiniones diversas.

“Estábamos leyendo un sitio de nombres y Pedro sugirió Felipa. Inmediatamente yo retruqué Filipa, porque es el nombre de la hija de una amiga mía modelo, Jazmín Alcorta. Me encantaba. Lo mismo me sucedió con Baltazar, cuando escuchaba que Solita Silveyra mencionaba el nombre de su hijo, me fascinaba”, contó sobre el porqué de la elección de ese peculiar nombre. Y mientras estrena nueva temporada de Bake Off, Paula se anima a fantasear con un ciclo de TV en el que pueda transmitir su experiencia como madre. “La verdad es que estaría bueno. Creo que es algo que hace falta, aunque no sé por qué lado iría. Está bueno poder hacer algo dedicado ciento por ciento a la mujer”, dijo en la presentación. l