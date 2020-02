FÚNEBRES | 29 de febrero de 2020

28/02/2020 - 22:17 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Elsa Nélida Paz

- Mercedes Natividad Pérez

- María Mercedes Gómez (Dpto. Robles)

- Norma Manlla de Fares (Las Termas)

- Alejandro de Jesús Trejo (Beltrán)

- Agustina Haida Santillán (Loreto)

- Ana Elisa Musimessi Vda. de Rojido

- Luis Alfredo Luna

Sepelios Participaciones

COLLADO JIMÉNEZ VDA. DE MORALES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermano José, sus sobrinos Ramón, José Enrique, Anita, Marisabel, José Antonio Collado y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

COLLADO JIMÉNEZ VDA. DE MORALES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Sus sobrinos Teté, Graciela, Mónica y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

COLLADO JIMÉNEZ VDA. DE MORALES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Sus sobrinos Luis, Daniel, Mario, Elizabeth, Teresita y Hebe Luz Collado con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

COLLADO JIMÉNEZ VDA. DE MORALES, ANA MARÍA

COLLADO JIMÉNEZ VDA. DE MORALES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Señor ya esta ante ti, recíbela en tu Reino. Su cuñada Ana Pérez, sobrinos Ahijados Anita Collado, Mary Isabel y sus respectivas familias y Tuty participan con profundo dolor tu partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su querida memoria.

COLLADO JIMÉNEZ VDA. DE MORALES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Amigos de su nieta Natalia Saavedra; María Emilia Ferreyra y Fernando Arias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Natalia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO JIMÉNEZ VDA. DE MORALES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Amigas de su nieta Natalia Saavedra; Emilia Ferreyra, Ana y Romina Soria, Silvia Rodriguez, Eugenia Corvalán, Luciana García. Daniela Miguel y Silvia Zalazar, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO JIMÉNEZ VDA. DE MORALES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Las amigas Euticas de su nieta Naty participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan con cariño a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, HENRY (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Martha Ines Corvalan Olivera y sus hijos Antonio, Luis y Natalia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, HENRY (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Gustavo, María José, María Belén Giovanniello y sus respectivas familias participan el fallecimiento de nuestro apreciado Sr. Poti.

LLAPUR, HENRY (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Daniel Olmedo y familia, participan su fallecimiento y acompañan a Chany en estos momentos tan dificiles. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina; Fernando y Germán y sus hijos políticos, acompañan a su querida familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA, LUIS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Su esposa Susana, hijos Mariana, Luis, h. pol Juan, Guadalupe, nietos Alma, Francesca y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. en cem. El Descanso hs 11. Casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. Servicio ORG. ANTONIO GUBNAIRA HNOS S.R.L.

LUNA, LUIS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Su hermana Marta Luna, su hermano político Luis Gallardo, sus sobrinas Soledad y Agustina, su sobrino político Daniel Castro y su sobrino nieto Mauricio participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque El Descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, LUIS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Su hermana Graciela Luna, su hermano político Juan Carlos Coman y su sobrina Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MUSIMESSI VDA. DE ROJIDO, ANA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Su madre María, hijos Juan, Silvia, Daniel, Claudio, nietos Nicolas, Ximena, Wanda, Mahia, Maxi, Fiama, Juan, Francisco, bisn. Benjamin partic. su fallec. Sus restos serán inhum, en cement. Pque de la Paz, hs 15.30. Casa de duelo P.L. Gallo 330. s.v. Servicio. ORG. ANTONIO GUBNAIRA HNOS S.R.L.

PAZ, ELSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Sus hijos Marcela, Chiqui, Olga, Nena, nietos Jimena, Ignacio, Emanuel, hijos político Ramón y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

PÉREZ, MERCEDES NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Su esposo Corvalán Humberto, sus hijos Alfredo, Gustavo, Carlos, hijos políticos, nietos Belén, Anabela, Juan Cruz, Ailen, Leandro, Nahuel, Valentín, Victoria y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

RAED DE LESCANO, ZULINDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/20|. Sus primos Víctor Oscar Raed, Chonga y Víctor Rodolfo, lamentan tu inesperada partida, acompañan a tu esposo Gringo, a tus hijos Lore y Aldi, nietos y demás familiares. Ruegan consuelo para ellos y que descanses en paz.

RAED DE LESCANO, ZULINDA CONSOLACIÓN

RAED DE LESCANO, ZULINDA CONSOLACIÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/20|. "Dios llevará con Jesús a los murieron con El". El Centro del Apostolado de la Oración de la Pquia. San Roque participa la partida a la casa del Padre eterno de la querida Zully. Acompañamos a su flia y rogamos por su descanso eterno.

RAED DE LESCANO, ZULINDA CONSOLACIÓN

RAED DE LESCANO, ZULINDA CONSOLACIÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/20|. Zully nos queda en el recuerdo bellos momentos compartidos con vos y tu mamita Esther. Roberto Arévalo, Sra. Maria Hilda Ibarra de Arévalo, sus hijos Estefi y Robertito, participan con dolor su fallecimiento y brille para vos la luz que no tiene fin. Descansa en Paz.

RAED DE LESCANO, ZULINDA CONSOLACIÓN

RAED DE LESCANO, ZULINDA CONSOLACIÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/20|. Raúl y Julián José Trejo participan con profundo dolor la partida de nuestra querida Zuly, acompañando a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, AGUSTINA HAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Sus hijos Juan, Dora, Marta, Héctor Corvalan, h. políticos Ana, Luis, nietos Macarena, Rodolfo, Leonela, Martín, Guliana, Diego, sus bisnietos Sarahi, Bauti y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Piruas. Dpto. LORETO. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

BUSTAMANTE DE CORNELI, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/20|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos Carlos, Guti y Guilli invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en iglesia La Merced, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

CORDERO, NOEMÍ ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hermanos Gilda, Juan y Roger invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la iglesia Santo Cristo al cumplir tres meses de su fallecimiento.

LEDESMA, ADOL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/2/20 y goza de la resurrección|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos El me hace reposar". Querido papá fuiste muy importante en nuestras vidas, tu partida nos dejó un enorme vacío. Te amaremos por siempre y deseamos que Dios te conceda la paz y el descanso eterno. Sus hijos Diego, Cristian, Valeria, Marcelo e Iván invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LEDESMA, ADOL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/2/20 y goza de la resurrección|. "Bienaventurados los que creen en el Señor porque ellos tendrán vida eterna". Querido Adol te fuiste en un abrir y cerrar de ojos dejando a toda la familia desconsolada. Te extrañamos cada día más. Danos fuerza para continuar nuestras vidas. Fuiste un excelente padre, esposo y una gran persona. Te amaremos por siempre. Su señora Susi, sus hijos Máximo, Micaela y Gastón invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LEZCANO, ELBA MARGARITA

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Hoy se cumplen nueve días de tu desaparición física, pero tus enseñanzas y el amor que nos diste permanecerán por siempre en nosotros. Te recordaremos con tu espíritu docente no sólo en la educación que nos inculcaste sino también en los quehaceres diarios. Tus hijos Silvia y Daniel Elías, Tota y Raúl Luna, y tus nietos Florencia, Belén, Felipe, Andrea y Sarita invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano por tu descanso eterno.

MEDINA, VÍCTOR HUGO (Tintín) (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. Para Tintin: "Hijo querido, hoy se cumplen 3 meses de tu partida a la casa del Señor y como todos los días te recordamos con amor y alegría. Tus padres, tu hermana, tu hijo y toda la familia invitamos a celebrar una misa en tu memoria, en la iglesia San José de Belgrano a las 20.30.

NAUFAL, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse un mes de su partida.

PAZ DE SILVENSES, JILDA LEONOR

SALOMÓN, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/09|. A 11 años de su partida al Señor, nadie muere mientras alguien te quiera y te recuerde. Siempre estarás en nuestros corazones. Su esposa Alva Montenegro, sus hijos Juan, Mary, Daniel, Edgar y Gustavo con sus respectivas familias, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia La Merced.

SALTO, TOMASA EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/20|. Madre, hoy hace un mes que te fuiste, tu partida me dejó un gran dolor en mi corazón, te extraño mucho mami, solo me queda el consuelo que estás en paz y sin sufrimiento, yo aquí con este dolor que me provoca tu ausencia, sé que algún día estaremos juntas. Tu hija Claudia, hijo político Héctor invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la iglesia San José del Bº Belgrano.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BRUNET, RODRIGO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Tu partida nos dejó un gran dolor, estarás presente siempre en nuestros corazones. Descansa en paz. Tu vecina Blanca Diósquez de Pereyra y familia; Miriam y Gerardo Di Lullo, Doris y Alfonso Montoto, Ruth y Juan Castro, Arnaldo y Nancy Pasade Sáenz y sus respectivas familias. Rogando al Señor por una pronta y cristiana resignación para sus padres.

BRUNET, RODRIGO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Mabel Diósquez y familia acompañan en este inmenso dolor a sus padres Marta y Luchi. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ESCOBAR DE ACOSTA, MARÍA ANGÉLICA (Piruca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/04|. Madre Piruca, querida, madre del corazón, gracias por todo el amor que me dió desde el primer momento que me acunó en su ser. Que Dios la ilumine siempre en su Reino de Paz, amor y continue siendo mi ángel protector. Su hija Lic. Lili Iturrez invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

JIMÉNEZ, LUIS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/20|. Su esposa Lidia, sus hijos Diego, Valeria, Eduardo y demás fliares. Invitan al responso que se oficiará en el cementerio La Misericordia a las 9.30 hs. con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ACUÑA, ORLANDO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Alvaro Ricardo Caro y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex alumno y que sus restos fueron in humados en el cementerio de La Guardia, dpto Figueroa. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Sus hijos Margarita, Ángel, Cristina, Humberto, María Rosa, Mercedes, Estela y Beba y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio de Colonia el Simbolar. Dpto. Robles. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

MANLLA DE FARES, NORMA A. (q.e.p.d.) Falleció 27/2/20|. "Una bellísima morada te espera más allá del Sol, donde reina la paz y el amor, recorrerás las luminosas pradera del cielo, siempre llevaremos con nosotros hermosos momentos vividos, Te amamos". Sus hijos Eduardo y Cristina Fares, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

MANLLA DE FARES, NORMA A. (q.e.p.d.) Falleció 27/2/20|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Joaquin Botta y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Norma, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

TREJO, ALEJANDRO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/20|. Su esposa Azucena, sus hijos Rosa, Alfredo, Marcelo, Manuel, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.