Adecse: “Hay escuelas públicas que exigen pago de matrículas de $1.000”

29/02/2020 - 00:17 Economía

El titular de la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse), Javier Alexandro, señaló que “hay escuelas públicas que están exigiendo el pago a través de la cooperadora de hasta $1.000 para matricular a los alumnos”.

El dirigente llamó la atención sobre esta situación porque “la educación es pública y gratuita, aunque es verdad la metodología de la cooperadora para la compra de pelotas, para la mejora de canchas y demás. Pero para algunas familias, con la realidad que vivimos hoy en el país, es una barbaridad de plata”.

Puntualizó que “hemos recibido muchas quejas por este tema de la ET1 y numerosas personas nos dijeron que no les quieren inscribir el hijo si no regresan con el cupón pagado de la cooperadora”. Destacó que “en muchos casos es gente que cobra una asignación y esos $1.000 tienen un impacto muy importante, porque o deja de comer o paga la matrícula”. Señaló que “hay una connivencia entre la escuela y la cooperadora. Porque la escuela no inscribe si no viene con el pago de la cooperadora. Pero se tiene que terminar esa metodología”.

El dirigente realizó estas declaraciones a poco del inicio del nuevo ciclo lectivo 2020. Alexandro se refirió al esfuerzo que realizan muchas familias en un contexto inflacionario como el actual para obtener sus ingresos y destinarlo a la educación de sus hijos. “Hoy -destacó- con la realidad que vivimos en el país $1.000 es una barbaridad de plata, es difícil conseguirla para el trabajador y fácil de gastarla porque no vale nada, pero hay que conseguir los $1.000, más aún para quienes reciben una asignación que en su mayor parte la destinan a la alimentación de su familia”.

Puntualizó además que “esto se tiene que terminar porque la situación actual de la economía está muy difícil para todas las familias y no debemos olvidar la gratuidad de la escuela pública”.l