El rápido avance de las llamas no dio tiempo a salvar nada del interior

29/02/2020 - 01:48 Policiales

El avance del fuego no dio tiempo prácticamente a nada. Pese al trabajo de los Bomberos, las llamas redujeron todo a cenizas. Las imágenes que se tomaron durante la noche del jueves y madrugada del viernes, permiten dimensionar la voracidad del foco ígneo que podía observarse desde cualquier edificio de esta ciudad.

Cerca del mediodía de ayer, arribó a nuestra provincia Gustavo Mulki, otro de los propietarios de los locales comerciales de “El Tiburón”, que fue consumido por las llamas.

El comerciante, que se hallaba en Buenos Aires, regresó de inmediato al enterarse del lamentable hecho y realizó algunas declaraciones a Noticiero 7 en las que manifestó su preocupación de cara al futuro, del desconocimiento del origen del fuego y que las pérdidas sufridas fueron totales.

“He llegado solamente a ser un testigo más de este desastre; no sabemos nada, solo que se ha iniciado en un depósito de atrás y como son dos locales juntos divididos por una pared de durlock, cualquier chispa que hubo en un segundo se prendió fuego todo. Por ahora no hay forma de saber qué pasó, además no hay nada, está todo quemado”, comenzó diciendo Mulki con una expresión de desazón en su rostro.

Sobre el edificio agregó que “en total tiene 14 por 50 entre los dos locales; todo está quemado y los 30 metros de depósito está derrumbado. En el depósito había plástico, madera, cajas, estantes, todo que se pueda quemar estaba ahí”, señaló describiendo que todo el material era de fácil combustión, lo que favoreció el rápido avance de las llamas.

“Estaba todo en orden, pero fue en una hora de cierre y a esa hora no hay nadie, mi sobrina que vive arriba vio humo, y bajó corriendo pero se encontraron con mucho humo y cuando vinieron los bomberos ya estaba todo quemado”, relató Mulki sobre la secuencia de cómo descubrieron el incendio.

Por último mencionó: “Si bien El Tiburón viene de una trayectoria importante de mis abuelos, mis padres, nosotros con mi hermana habíamos comenzado hace cinco años con este emprendimiento, cada uno por su lado pero todo nuestro capital estaba ahí, todo quedó en cenizas y hay que empezar a hablar para saber qué haremos de ahora en más”.

El desconsuelo e impotencia de los empleados del local

La otra historia detrás del voraz incendio que consumió por completo los locales comerciales de “El Tiburón” en pleno centro de esta ciudad, es la de las familias de los trabajadores que subsistían en base a las tareas que realizaban a diario en esos comercios.

Desde que se conoció la noticia de que se había originado el fuego, los empleados comenzaron a acercarse a la Peatonal Absalón Rojas y observaron atónitos cómo su lugar de trabajo se reducía a cenizas minuto a minuto por el avance del fuego.

Más de 20 empleados, muchos de ellos con sus uniformes de trabajo, observaban sentados el trabajo de los especialistas, que seguían combatiendo el fuego.

“No sé qué decirte, anoche apagamos todo como de costumbre y nos fuimos, pero a la hora nos avisaron del incendio. Cuando llegamos ya el fuego era demasiado y no se podía hacer nada. Prácticamente no dormimos, ahora solo acompañamos a los dueños”, dijo uno de los vendedores que lleva doce años en la empresa.l