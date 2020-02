Central se juega otra “final” ante un rival que también llega con urgencias

29/02/2020 - 02:01 Deportivo

Otro lindo desafío le espera hoy a Central Córdoba por la fecha 22 de la Superliga. A partir de las 21.50 hará de local ante Banfield, otro de los equipos que necesita sumar de a tres para escaparle al fantasma del descenso.

Silvio Trucco será el árbitro y el partido entre el “Ferroviario” y el “Taladro” será televisado en directo por las señales TNT (gratis) y TNT Sports, respectivamente.

¿Y qué puede pasar esta noche en el estadio Alfredo Terrera? Como vienen los dos, es probable que el trámite sea intenso y que no haya lugar para las equivocaciones. Central Córdoba viene de empatar como visitante frente a Unión de Santa Fe y de mantenerse fuera de la zona roja del descenso.

“Nosotros sabemos que vamos a entrar y salir, ojalá no entremos, pero sabemos que esto no es fácil, que podemos entrar y salir y eso no nos tiene que cambiar el humor y la forma de jugar”. Fue el análisis que hizo el entrenador Gustavo Coleoni cuando habló en exclusiva con EL LIBERAL como para dejar en claro el mensaje que les quiere transmitir a sus jugadores en esta etapa donde la pelota se hace cada vez más grande y se hace un poco más difícil de manejar.

Y pensando en este compromiso que es clave para seguir soñando con la permanencia en la máxima categoría, el “Sapito” volverá a contar en sus filas con el volante Marcelo Meli y con el mediapunta, Gervasio Núñez, hoy recuperado de una lesión que lo marginó del partido ante el “Tatengue”, en Santa Fe.

Los que saldrán de la formación titular serán el venezolano Dany Cure y el delantero Nicolás Miracco.

Dudas en el “Taladro”

Por el lado del “Taladro”, el entrenador Julio César Falcioni aún mantiene un par de dudas y se trata del posible regreso de Luciano Lollo (cumplió la fecha de suspensión) por Renato Civelli y de Nicolás Bertolo o Renato Urzi que podría recuperar la titularidad ante el “Ferroviario”.

Ganar hoy será más que importante para Central Córdoba. El equipo de Coleoni sabe que no puede dejar pasar la oportunidad de sumar puntos de local y menos en la situación en la que está con el promedio. El punto que obtuvo ante los santafesinos tendrá mayor valor si es que hoy saca un buen resultado en el Alfredo Terrera.

“Apuntamos a eso siempre, nos ha costado. Creo que sacamos el 55% de los puntos en casa. Si pudiéramos elevar el porcentaje, nos ayudaría muchísimo para cerrar la temporada con la permanencia”, expresó el técnico de los “ferroviarios” cuando analizó los números del equipo en la Superliga. l