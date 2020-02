Banfield sintió el afecto de sus hinchas

29/02/2020 - 02:07 Deportivo

Para sorpresa de muchos, Banfield tiene varios hinchas en Santiago del Estero. Y eso se vio reflejado en la tarde de ayer, cuando la delegación del “Taladro” arribó a nuestra provincia para disputar esta noche el partido ante Central Córdoba.

Minutos después de las 19, la dotación de Banfield llegó al hotel Carlos V, donde se hospeda a la espera del crucial duelo de esta noche en el Alfredo Terrera, y en las inmediaciones se vio a un nutrido grupo de entusiastas hinchas que esperaron pacientemente. Incluso había algunos que llevaban dos o tres horas esperando. Y la espera valió la pena. Porque tanto el entrenador Julio César Falcioni, como la gran mayoría de los jugadores, accedieron gustosos al pedido de fotos de los hinchas.

El “Emperador” fue uno de los primeros en bajar del micro y devolvió las muestras de cariño y afecto recibidas antes de meterse en el hotel.

Los jugadores tardaron más tiempo en ingresar al Carlos V. Jesús Dátolo fue justamente el último en hacerlo, luego de firmar camisetas y sacarse fotos con cuanto hincha lo requiriera.

Renato Civelli, Nicolás Bertolo, Junior Arias, Iván Arboleda y Luciano Lollo fueron de los más requeridos por la gente, que se quedó con las ganas de ver a Daniel Osvaldo, quien se quedó en Buenos Aires recuperándose de una lesión.

Jesús Dátolo: “Los santiagueños siempre me recibieron bien”

El volante Jesús Dátolo es el máximo referente de este Banfield. Y ayer dialogó mano a mano con EL LIBERAL. “Venimos con la ilusión de llevarnos los tres puntos para casa, respetando al rival que va a ser complicadísimo, pero nosotros vamos a intentar hacer un buen fútbol para darle alegría a nuestra gente”, arrancó diciendo.

“No nos importa la cancha, nos importa el rival. Sabemos que es de menores dimensiones a la que estamos acostumbrados, pero necesitamos ganar para estar tranquilos en la tabla”, agregó.

El ex jugador de Boca y la selección argentina agradeció el afecto de la gente. “Los santiagueños son una masa, siempre me recibieron bien así que estoy muy contento de estar en esta provincia”, comentó antes de entrar al hotel Carlos V.

Sobre como se imagina el partido, contó: “Cuando empecemos a jugar el partido, vamos a darnos cuenta de dónde están los espacios. Pero seguramente hay que correr, hay que meter porque es una cancha bastante complicada y los dos necesitamos ganar. Va a ser una final. Ellos van a salir con todo, pero nosotros debemos hacer nuestro juego”.

Dátolo se mostró feliz de estar en Banfield. “Es una emoción terrible porque estoy en el club que quiero estar, donde comencé mi carrera. El cariño que me brinda día a día el hincha y la gente del club me emociona”, sostuvo. ¿Se quiere retirar ahí?

“Uno siempre tiene la ilusión de seguir pero no sabe qué puede pasar, quizás el entrenador de turno que esté no me tenga en cuenta, pero ojalá que eso no pase”, respondió.

Renato Civelli espera que su equipo esté más atento que ante Aldosivi

Renato Civelli también habló con EL LIBERAL e hizo hincapié en estar más atentos que ante Aldosivi, rival que derrotó a Banfield la fecha pasada. “Sabemos que ellos son muy duros acá, han conseguido muy buenos resultados. Entonces vamos a tener que salir más atentos y hacer un mejor partido que el que hicimos con Aldosivi”, reconoció el zaguero central.

El experimentado jugador elogió a Central Córdoba. “Sabemos que es un equipo que corre y mete mucho, es muy disciplinado. Es muy ordenado”, manifestó.

Sobre cómo espera el cotejo de esta noche en el Terrera, el defensor dijo: “Creo que va a ser un partido trabado. Nosotros tampoco somos de dejar muchos espacios, creo que el que pueda jugar un poco más al fútbol o tener un poco más la pelota va a ser el que más daño va a hacer”.

Para el colombiano Iván Arboleda, todas las canchas del país son difíciles

El arquero de Banfield, Iván Arboleda, también espera un partido complicado esta noche. “Será un partido muy difícil, una final más ante un rival directo. Esperemos que sea a favor de Banfield”, contó en diálogo con EL LIBERAL.

El colombiano sabe que el marco será importante, pero resaltó que “las canchas de la Argentina son complicadas todas. La verdad que a donde vas, encuentras canchas llenas. Esperemos estar a la altura del equipo y ojalá sea a favor de Banfield”..

“Como te digo, es una final más y hay que estar preparados para afrontarla. Esperemos que se vea a ambos equipos buscando el partido”, agregó al referirse a lo que puede suceder esta noche. Arboleda elogió a Central: “Es un equipo muy rápido y hay que tener cuidado con eso, con la contra de ellos”.l