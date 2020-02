Cristian Vega: “Necesitamos sumar”

29/02/2020 - 02:12 Deportivo

Cristian Vega sabe como pocos lo que significa ponerse la camiseta de Central Córdoba. Y sabe perfectamente que este momento los obliga a ganarle esta noche a Banfield. “Llegamos de la mejor manera para este importante partido. Somos conscientes de que necesitamos sumar, vamos a dar lo mejor de cada uno para poder conseguir los tres puntos de local”, expresó ayer el volante ferroviario, en conferencia de prensa.

Consultado si hay preocupación por el promedio, respondió con un “no” rotundo. Y agregó: “El grupo está muy bien, la cabeza de los chicos está muy fuerte, no escucho ningún tipo de comentario sobre la tabla del descenso y eso es bueno. Nosotros solo pensamos en cada partido, en ir paso a paso y sumar en todos los partidos que se pueda”.

Enfrentar a Banfield no será sencillo para Vega, que le apunta a la pelota parada. “Va a ser un partido muy duro, muy parejo y hay que estar muy atento en la pelota parada, tanto atacando como defendiendo. Banfield también tiene gente muy alta, los centrales como Civelli, entonces hay que estar atentos en ese sentido. Y en la ofensiva tratar de convertir, es algo que nos viene faltando y es una forma más para poder abrir el marcador”, explicó.

Otra arma para esta noche puede ser el remate de media distancia. “Es una alternativa que en varios partidos nos ha funcionado. Recuerdo el gol de Hugo, de Jony Bay, el mío también. Lo vamos a necesitar porque va a ser un rival duro, difícil de entrarle, así que hay que estar atentos en esas situaciones también”, manifestó.

El “Kily” también espera que Central pueda fortalecer su localía. “Siempre la prioridad es ganar de local, pero la verdad es que hemos dejado escapar varios puntos. Los partidos por ahí se complican más o uno los planifica de una forma y terminan siendo de otra. Vamos a seguir trabajando para hacernos más fuertes de local, pero de visitante también vamos a conseguir buenos puntos”, advirtió.

Vega podría compartir la mitad de la cancha esta noche con Meli o Galeano, dos jugadores con los que se complementa bien. “Me tocó jugar con los dos y ellos son los que se desprenden porque tienen la característica de romper más hacia el área. Me siento bien con los dos, uno se tiene que adaptar a lo que le toque y aportar desde donde le toque también”, señaló.

Luego de recibir a Banfield, Central Córdoba cerrará la Superliga visitando a Independiente. Pero en el medio tiene el debut en Copa Argentina, el miércoles 4 de marzo ante San Telmo, en Salta, aunque Vega no piensa todavía en eso.

“Sinceramente todavía no pensamos en la Copa Argentina, toda esta semana hemos trabajado pensando en Banfield, no se ha tocado otro tema. Seguramente el domingo se va a entrenar porque se juega el miércoles y ahí el cuerpo técnico va a tomar las decisiones de quienes les va a tocar jugar”, concluyó el jugador formado en la cantera del club.

Gustavo Coleoni: “La competencia interna está muy buena, el nivel se ha elevado”

Más allá de algunas suspensiones y lesiones, en lo que va del año Central Córdoba nunca repitió equipo de una fecha a otra. Es que el entrenador, Gustavo Coleoni, siempre apela a alguna variante táctica. Y si el equipo no se resiente, es mérito de la gran competencia que hay en el plantel.

“La competencia interna está muy buena, el nivel se ha elevado en función de que nosotros les damos a ellos las devoluciones de que tienen que mejorar, por el sistema este que tenemos con cada uno de los chicos de devoluciones físicas, técnicas y mentales”, comentó el DT. Y agregó: “Así vamos desandando un camino de achicar el margen de error, de dar información de lo que vemos y que tienen que mejorar. Te puedo asegurar que en este último mes, mes y medio, está todo muy parejo, las prácticas son muy intensas y ojalá eso haga que el equipo levante y el rendimiento sea más alto”.

Al recordar la derrota ante Boca, Coleoni recalcó lo rápido que pudo salir adelante el equipo. “A mí me dio mucha bronca. Pero si vos vas después a Santa Fe y te plantas palo y palo, el equipo no está golpeado. Si no hubiéramos sido un equipo débil y timorato. Yo siempre digo que no sale campeón el que gana más veces si no el que se repone más rápido al error. Y este equipo, después de una derrota, nunca tuvo otra, a excepción de las primeras fechas en las que hubo tres seguidas. Y eso habla de una recomposición rápida al fracaso, al mal momento”, explicó.

El “Sapo” elogió a Juan Galeano y Jonathan Galván. “Tiene que asumir el rol de volante mixto Ante Unión hizo un recorrido importante, un esfuerzo grande. Cuando digo volante mixto digo que él primero juega de central y después el partido le va a ir dando la posibilidad de ser un volante de enlace o de pase, pero debe regresar a su posición natural para no perder estructura. Y Juan lo ha hecho muy bien”, dijo de Galeano.

“Galván mostró que tiene mucha jerarquía. Hace más de un año que no jugaba un partido oficial, fue una apuesta fuerte. Nos dio orden tranquilidad, anticipa los problemas porque habla mucho y lo hace bien. Y le da al equipo cierta tranquilidad cuando tiene la pelota”, cerró.

Banfield tiene una amplia supremacía

Banfield es una especie de “sombra negra” para Central Córdoba. Es que el historial de enfrentamientos entre sí muestra una clara supremacía del “Taladro”. En once veces que se enfrentaron, los del Sur de Buenos Aires cosecharon seis victorias contra solamente una del Ferro. Además hubo cuatro empates.

La primera vez que se enfrentaron, el 29 de septiembre de 1968, lo hicieron en la máxima categoría. Fue empate 1 a 1 en Santiago, con goles de Luis Córdoba (Central Córdoba) y Fernando Parenti (Banfield). Hubo otro cruce en el viejo Nacional y los otros 9 encuentros fueron por la B Nacional.

El único triunfo ferroviario se registró el 2 de septiembre de 1989, en Santiago. Fue 2 a 1 con goles de Carlos Salvatierra y Rubén Gómez. Raúl Cardozo anotó para el visitante.

La última vez que Central Córdoba y Banfield se enfrentaron fue el 27 de marzo de 1992 y el cotejo, al igual que el de esta noche, se disputó en nuestra provincia. Fue empate en dos tantos por bandos. Para el “Ferro” los goles los hicieron Enrique Pacheco y Héctor Arias, mientras que para el Taladro anotó Raúl Wensel, por duplicado.

Hoy, casi 28 años después, Central Córdoba y Banfield volverán a verse las caras. En esta ocasión por la Superliga Argentina de Fútbol, certamen que los tiene a los dos peleando por permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino.

Para el “Ferro”, el desafío será el de poder ganarle por segunda vez en su historia al “Taladro”, que intentará seguir alargando su “paternidad”.l