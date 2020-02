Hoy se completará la tercera fecha del certamen “Juan Nieto” de la Nueva Liga Amateur

29/02/2020 - 12:27 Interior

CHOYA, Choya (C) Esta tarde se pondrá en juego un nuevo capítulo de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Será para completar la tercera fecha del campeonato “Homenaje a Juan Nieto”.

Según se recordó, se encuentran en lo más alto de las posiciones Panificadora La Deseada y La Casa del Plomero con seis unidades.

A las 16.30 se medirán Veteranos de Icaño vs Atlético Quirós; Panificadora La Suecia vs. Los Amigos; Los Canarios vs. Deportivo Choya y Carnicería El Champi vs. Farmacia del Rosario.

Anoche, al cierre de la presente edición, se enfrentaban Los Ferroviarios vs. Las Violetas; Aoma vs. La Casa del Plomero y Los Veteranos vs. Taller Moroco. l