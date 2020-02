La C40 del Papi Friense tendrá cita hoy en el estadio Juan Sayavedra

29/02/2020 - 12:39 Interior

CHOYA Choya ( C ) El torneo “Susana Martínez de Guerra” de la C40 programó para hoy la novena fecha. Esto cuenta con la organización de la Asociación Friense del Papi Fútbol y se jugará en el estadio Juan Sayavedra de la Ciudad de la Amistad.

El horario del primer partido será a las 17.30.

El programa completo será el siguiente: Agustín Maderas vs Banda Verde; Metal Dina vs Maturano; Panificadora La Única vs Sandro Construcciones; Despensa Amaia vs Kiosco Watito; Farma Frías vs Los Amigos de Siempre; M y M Deportes vs Tienda M y C que es el único puntero con 22 unidades.