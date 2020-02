Residente presentó su video “René”, fue tendencia en las redes y superó los 12 millones de visitas en un día

29/02/2020 - 13:45 Pura Vida

René Pérez, exlíder de calle 13, estrenó ayer su videoclip autobiográfico, titulado con su propio nombre y fue furor en el mundo entero, superando los 12 millones de visitas en apenas un día.

"René", la canción de Residente deja el descubierto que el cantante sufrió, o aún sufre, una fuerte depresión y en ella el músico cuenta su historia familiar en San Juan de Puerto Rico antes de su éxito con Calle 13, la relación con sus amigos, la fama, su pasión por el béisbol, su divorcio y la angustia que vive al sentirse solo.

El estreno del video había generado mucha expectativa, ya que el cantante boricua anticipó a sus fans que mostraría por primera vez a su hijo Milo, fruto de su matrimonio con la actriz argentina Soledad Fandiño.

“Mañana me conocerán más personalmente, mañana les presento a Milo”, había anticipado en sus redes sociales junto a una imagen de él y el pequeño tomados de la mano, de espaldas y usando la misma camiseta, cada una con su nombre, con el número 21.

Luego del estreno oficial del video, Soledad lo compartió en su Instagram con un cariñoso mensaje: "Siempre familia".

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, escribió Residente al presentar la canción que fue compartida miles de veces en las redes y que logró emocionar a un enorme grupo de personas en todo el mundo.