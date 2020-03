En su nuevo film, Romano es un corrupto comisario en “Respira”

29/02/2020 - 21:12 Pura Vida

El actor Gerardo Romano protagoniza “Respira”, nuevo filme de Gabriel Grieco, y por el cual el intérprete dejó trascender su preocupación por el medio ambiente.

En “Respira”, Romano interpreta a un corrupto comisario de pueblo rural que, haciendo de intermediario del intendente, lleva y trae los sobornos de empresarios agropecuarios ligados a la contaminación por medio del glifosato.

“Suelo tener en cuenta la temática. Nunca haría algo que estuviera opuesto con lo que pienso de los temas importantes. Algo que construye memoria respecto a la preservación del medio ambiente tiene cabida. En el caso del la película, decir algo sobre la agresión al medio ambiente”.

Al respecto, Romano hizo gala de un conocimiento que es muy expandido: “Los bosques naturales tardan miles de años en regenerarse por el desmonte. El humus de la tierra tarda 1.000 años cuando desaparece. El no desbrozamiento de la tierra, la siembra directa, en la cual el arado no trabaja sino que es como si se agujereara la tierra y se metiera la semilla... cuando llueve no drena y ese es uno de los motivos de las inundaciones".

“Ya el punto cúlmine es el glifosato, con las consecuencias para las napas y los pueblos que viven cerca. Es la problemática de la película”.

“El lago San Roque (Córdoba) estaba verde, lleno de bacterias; esto no es sólo acá, es en el mundo. Yo voy mucho a Uruguay, país que se presenta como ‘natural’, pero las pasteras, la celulosa, el eucalipto y los fertilizantes están ahí. En Finlandia si cortas una planta te cuelgan de la plaza, pero vienen a Uruguay a poner sus pasteras”, abundó.

Explicó que todos los productos químicos producen “las bacterias de los lagos donde hay tierras con contaminación de las napas freáticas o glifosato”.