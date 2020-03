“Nosotras movemos el mundo”, cuatro días para celebrar el deseo, la diversidad y la disidencia

29/02/2020 - 22:26 Viceversa

Bajo la consigna “Nosotras movemos el mundo” se celebrará el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, del 4 al 7 de marzo, en el Centro Cultural Kirchner con conciertos, charlas, debates y una mega exposición titulada “Políticas del deseo: para todes, tode”, que reúne 250 obras de artistas desplegadas en tres pisos del antiguo correo central.

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la iniciativa comenzará el domingo 1 de marzo en Tecnópolis y continuará en el Centro Cultural Kirchner durante cuatro días en los que se espera recibir 80 mil personas a las más de cien actividades que contarán con 50 especialistas invitadas de todo el país.

Artistas, fotógrafas, poetas, compositoras, músicas, cantantes, bailarinas y diseñadoras de todo el territorio argentino darán forma a la mega muestra curada por Kekena Corvalán desplegada en doce salas del edificio, un corpus que busca cuestionar las categorías identitarias, celebrar la soberanía de los cuerpos y otorgar un lugar central a la diversidad de género y la disidencia.

“La cuestión clave fue pensar no solo en lo federal sino también en lo crítico, sensible y poético que es el lugar desde donde las artistas enuncian, en relación a la diversidad no solo como género -la diversidad es una palabra horrible, porque supone aceptar a un otro distinto- pero sí en relación a una pluralidad de voces, de percepciones y de geografías desparramadas, porque hay por lo menos una artista por cada provincia argentina”, contó la curadora a Télam.

De este modo, el recorrido está estructurado en una serie de ejes temáticos abocados al trabajo, los cuidados, la violencia, la diversidad y la igualdad, que toman forma en sectores como “Somos las hijas”, que revindica obras históricas de grandes pintoras o “Soberanías corporales” y “Éticas del cuidado”, dos apartados que exhiben prácticas ecofeministas, artes domésticas y técnicas vinculadas a oficios tradicionales como los textiles.

A través de pinturas, dibujos, fotografías, escultura, instalaciones, intervenciones performáticas, artivismos y otras manifestaciones la muestra se corporiza en el espacio para seguir sumando núcleos reflexivos, como por ejemplo en el eje “Rematriadas”, que presenta las obras de grandes artistas argentinas que residen en el exterior, como Ana Gallardo, Marie Orensanz, Magdalena Beccarini o Claudia Fontes.

El recorrido es tan amplio como atractivo, y así el visitante se encontrará por ejemplo con la pintura que muestra Evita sonriente, enfundada en un traje espacial del que sobresalen pines de Perón o del Che Guevara, y de fondo la visión del planeta tierra, lejano, obra de la artista Marina Olmi (“La nave”).

“En sus obras, Olmi toma las figuras de Evita, Perón y Cristina Fernández de Kirchner y las coloca en otros contextos, como por ejemplo Evita cocinando, o remando en un bote. En esta operatoria, la piensa inmortal. Es una Evita eterna y presente, más que como una mujer como una matriz de sensibilidades y de percepciones que permean todo el siglo XX y XXI. Evita quizás sea una de las mujeres más famosas de la historia universal”, resume Corvalán.

“La Libertad de Lola Mora” de Elena Blasco, “Maremagnum las pibas” de Paula Senderowicz, “Hogar, dulce hogar” de Gladys Silva, o “La potencia” de Lucia Bianchi y Silvana Castro son algunas otras de las obras que, en distintos soportes, proponen una potencia visual que se contagia al resto de la exposición, y que se completa con trabajos de Diana Aisenberg, Valeria Anzueta (Misiones), Carlota Beltrame (Tucumán), Florencia Breccia (Mendoza), Florencia Califano (Jujuy), Gabriela Halac (Córdoba), Roxana Toleda (Chaco) y tantas más.

“El deseo cuerpifica” es otro de los ejes que pone el foco en uno de los principales temas de la actualidad: “la territorialización del deseo. No hay deseo si no hay cuerpo. Y es quizás la gran revolución de los últimos años que impusimos y propusimos las mujeres. El cuerpo es un lugar de batalla y nosotras estamos dando esa batalla”, señala Corvalán.

Nosotras movemos el mundo, el lema elegido para dar forma a la intensa semana que tendrá el CCK, se organiza en múltiples actividades desplegadas detrás de distintas frases que completan ese disparador, es decir, “con lo que hacemos”, con nuestros encuentros, con nuestro legado, con nuestro pensamiento, con nuestra historia, con nuestra música, con la literatura, con nuestras artesanías, con nuestra mirada, con nuestra organización.

“Toda la programación que proponemos está cruzada por la actualidad de los movimientos nacionales y continentales de estos últimos años. La fuerza de los feminismos desde el 2015 creció y queremos que ese crecimiento se materialice. Además cada 8 de marzo es diferente, y planteamos una semana de actividades para dar cuenta de que no es un día, un homenaje sino una lucha diaria y constante”, explicó a Télam Verónica Fiorito, directora del CCK junto a Martín Bonavetti.

Es partir de allí que surge una poderosa agenda de actividades para pensar y pensarnos, con algunos imperdibles como el diálogo entre Estela de Carlotto y Ofelia Fernández, moderado por Luciana Peker (el jueves 5 de marzo a las 19); un encuentro sobre “Búsquedas en torno al lenguaje inclusivo” (el 4 de marzo a las 18.30) y un taller de arte ciberfeminista.

Se realizará también un espacio de encuentro entre editoriales, librerías, escritoras e ilustradoras, con publicaciones e interés en la temática feminista (de miércoles a sábado en la Terraza Ballena); una proyección de películas centradas en las mujeres y población LGBTI+; y conversatorios para interpelar mandatos y derribar estereotipos, bajo el nombre “Identidades más visibles, relaciones más igualitarias y sexualidades más libres”.