FÚNEBRES | 1 de marzo de 2020

29/02/2020 - 22:43 Funebres

Fallecimientos

- Dante Raúl Marcos

- Luis René Bazán

- Elsa Virginia Gerez (La Banda)

- Concepción del Valle Lamelas

- Guillerma Gerez

- Marcelino Tristan D´Alvia

- Héctor Roberto Dapello

- Miguel Sebastián Ávila (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BAZÁN, LUIS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Sus hermanos Olga, Ilda, Oscar, Arturo, Blanca, Raul. Sus cuñados, sobrinos politicos y demas familiares. Sus restos seran Inhumados hoy 9hs en el cementerio LOS FLORES. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

CARRASCO DE SIMONETTI, GLADIS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Mario A. Sily e hijos participan y acompañan con el afecto de siempre a Shivita e hijos en esta pérdida irreparable. Rogando por la paz de su alma y una cristiana resignación de sus seres queridos.

D'ALVIA, MARCELINO TRISTÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Su esposa Miriam Perez, sus nietos Marcelo, Belen, Noelia, hija pol. Rocio, nieta Elena y demás fliares, participan su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

D'ALVIA, MARCELINO TRISTÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Te vamos a extrañar. tus compañeros de trabajo; Natalia, Marisol,, Alejandra, Gabriela, Silvana, Ulises, Luis, Ariel y Cesar, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

D'ALVIA, MARCELINO TRISTÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Su suegra y cuñados, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

D'ALVIA, MARCELINO TRISTÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Ramon Esteban Perez y familia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Su esposa Mercedes Teresa Godoy, sus hijos Marcela Paola, Héctor Roberto, Claudia Patricia Dapello, h. pol. y nietos participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados cementerio Pque. de la Paz a las 11 hs. casa duelo s.v. Nº 1 V.I.P P.L. Gallo 330 Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Sus consuegros Oscar Romero y Gladiz, sus hijos Alejandro y Anita, Esteban y Patri, Roxana y Gustavo y Lucrecia y Javier despiden con profunda tristeza y acompañan con oraciones a toda su familia.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Marcelo Guzman, Ana Sirevich, sus hija Eva y Florencia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Roberto y ruegan oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Antonella Elías Di Luca y Gustavo Crucianelli, su hija Alfonsina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Tu ahijada Lili Moreno, Juan y Cloe, Lami Hernandez, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Roberto. Acompañamos a Meky, Marcela, Hector, Patry y sus familias en tan triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Tati Moreno y Sra. Carolina y Bauty, Lili, Juan y Cloe, Lorena y Francisco, participan con profundo dolor la partida al Reino de los Cielos de nuestro querido amigo y compadre Roberto que el Señor le otorgue el descanso eterno. Acompañamos a su querida flia. en tan triste momento.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Ing. Omar Uriarte y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su jefe. Ruega oraciones en su querida memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Ramiro Santillán Zavalía participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Su cuñada Adriana Tenreyro, su esposo Héctor Arjona, sus hijos Javier, Noelia, Camila y Joaquín participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Sus cuñados Adriana Tenreyro y Norma Godoy, José Tenreyro y Bernabé Tenreyro con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAPELLO, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Claudia Gelid, Gallego Gil Rea y sus hijos Riky, Dani y Matu Gil Gelid acompañan a sus amigos Marcela Dapello, Juampi Bazan y sus hijos Igna, Benja y Peto, rogando que Dios les de el consuelo necesario para aceptar este momento tan doloroso.

GEREZ, GUILLERMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Su esposo Celso Cabrera, sus hijos Yolanda, Ramón y Clara, Celia Cristina, Liliana, hijos pol. nietos y bisnietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Certeza. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GEREZ, GUILLERMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Daniel Mansilla y flia., participa con profundo dolor su fallec imiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, GUILLERMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Señor dale el descansso eterno " La Amiga de su hija Celia; Gladys L. Morales, sus hijos Maria Laura, Leonor Elizabeth, Florencia (a), y Alejandro Arias Morales, participan con profundo dolor ante la partida al Reino Celestial.

GEREZ, GUILLERMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Acompañamos al Dr. Cristian Cabrera y a su familia, ante el dolor de esta irreparable perdida. Dr. Hugo Villalba. Ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, GUILLERMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. La comunidad Educativa del Colegio Espiritu Santo, participan con dolor el falecimiento de la Madre de la Lic. Celia Cabrera. Ruegan oraciones en su memoria.

LAMELAS, CONCEPCIÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Su hijo Rolando Sarquisian nieta Josefina Sarquisian y demas familiares. Sus restos seran Inhumados hoy 11:30 hs En El cementerio PARQUE DE LA PAZ . SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

LUNA, LUIS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Señor ya esta ante ti, recibelo en tu Reino " Carucho Corral y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oracciones en su memoria.

LUNA, LUIS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin " Su vecino y amigo Koky Corral, Elisa Jorge y Marta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, LUIS ALFREDO

MARCOS, DANTE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Su esposa Tevez Segunda sus hijos Edy, Cacho, Bety, Domingo, nietos, bisnietos, hnos. y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio LA PIEDAD. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

MARCOS, DANTE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Su esposa Vicenta Tevez, su hijo Eduardo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados cementerio La Piedad. Se ruega una oración en su memoria

MARCOS, DANTE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Sus nietos Valeria, Cristian y Luci, sus bisnietas Xiomara, Samira y Melani, nietos pol. Fabio y su nuera Alicia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados cementerio La Piedad. Se ruega una oración en su memoria

MARCOS, DANTE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin " Tu hijo Domingo, nietos, nietos politicos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MARCOS, DANTE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Por siempre te recordaremos " Tu nieta Alejandra, Nieto politico Chespi, bisnietos Angeles y Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

MUSIMESSI VDA. DE ROJIDO, ANA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Señor ya está ante ti recíbela y brille para ella la luz que no tiene fin. Tu amiga Nene Giuliano, sus hijos Cachy y Valeria, Vanina y Héctor, Carla y Mauricio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Sus padres Juan Carlos Santillán y Dora Santillán, su hija Carla Santillán y hnos., participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de Zanjón. Org. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTILLÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Grupo de amigos "Los Másters" de su hermano Pablo lo acompaña en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Sus tios César y Perli y familia, Diana Matteo, participan con inmenso dolor de su inesperada partida al Reino Celestial. Acompañamos a Dora y Carlos en este momento de pesar. Rogamos oraciones a su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CISTERNA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/20|. Su madre Blanca, hermanos Ana, Miguel y Juan, hnos. pol. y sobrinos invitan a la misa al cumplirse 9 de su partida, a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo. Rogamos oraciones en su memoria.

CISTERNA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/20|. Sara Leguizamón y familia invitan a la misa al cumplirse 9 de su partida, a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo. Rogamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, EDUARDO RAMÓN

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GUTIERREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/16|. Claudio hoy se cumple 3 años y 5 meses de tu viaje sin regreso y la mamá quiere contarte que una vez más esperó para cumplir un deseo que seguro era también tuyo. Nunca pensé que pasaría tanto tiempo. Solo Dios lo sabe. Se concretó el día 21. Era tuyo, yo tu mamá y apoderada, no podía disponer, podía haber herederos. Con toda mi ignorancia: con tu discapacidad será! no tenias heredero. Siempre me costó mucho hacer valer tus derechos y en esta no bajaría los brazos a pesar de mi edad y problemas de salud. Hijo puedo decirte que estoy tranquila por haber cumplido el deseo de los dos, como tantas veces lo hicimos. Disfruta de la compañía de los ángeles que están junto al Padre. Sin vos es todo diferente, solo la mamá lo sabe! Volveremos a estar juntos para siempre con el papá y compartir la mejor parte. Un beso grande.

HERRERA, RAMÓN WARFI Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/20|. Hoy se cumplen nueve dias de la desaparación física de un grande de verdad. La compañera de sus últimos años, rinde homenaje. Dios bendiga su alma, lo llevaré en mi mente y corazón. Alita.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

RODRÍGUEZ, ALFREDO SAÚL (Kuky) (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/20|. Querido Kuki, tu partida fue inesperada dejándonos un gran dolor en nuestros corazones. Tu compañera Nuni invita a familiares y amigos al responso que se celebrará hoy a las 10.30 en el cementerio La Piedad, al cumplirse un mes de su partida a la casa del Señor.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Sus padres Luis Miguel Avila y Stella Mari Salto, hermanos Mariana, Leonardo, Fernanda y demas familiares. Sus restos seran Inhumados hoy 7HS En El cementerio de BANDERA BAJADA ( DTO FIGUEROA ). SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

BRUNET, RODRIGO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/20|. Miembros de la Comisión Directiva y amigos de la Asociación Civil Cultural Sanmartiniana de La Banda acompañan a su vocal Sra. Amelia Argañaraz de Cordero ante la pérdida de su joven sobrino. Elevan oraciones por el descanso eterno de su alma y resignación para su familia.

GEREZ, ELSA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/2/20|. Sus hijos Vilma, Mario, Claudio, Enzo, h. pol. Orena, Héctor, nietos Eliana, Jeremías y demás familiares participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Choya, San Justo a las 8 hs. casa duelo s.v. La Banda, Av. Belgrano 532. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GEREZ, ELSA VIRGINIA

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FIGUEROA, EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Su esposa Teresa Coronel, hijos: Aurelia, Gregoria, Marta, Osvaldo, Claudio, Orlando, Omar, Monica, y Jazmin ; Hijos politicos, nietos y demas familiares participan con pesar su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral. Servicio realizado por Cocheria Suncho( J.V).

FIGUEROA, EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. Sus vecinos y amigos Roger Garnica e Ida Godoy, sus hijos: Roger, Marcela y Rodolfo Mema, Gustavo y Carla Wede y Enzo con sus respectivas flias., participan y acompañan a su flia. En este momento de dolor.

FIGUEROA, EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Omar Salum y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, DALIO (q.e.p.d) Falleció el 25/2/20|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 829 "Manuel de Reyes Agudo" de Pozuelos participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Prof. Pedro Mansilla. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.