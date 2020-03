Advierten que el excesivo peso de las mochilas puede generar serios problemas a los niños

29/02/2020 - 22:52 Santiago

El doctor Muratore advirtió también que el exceso de peso en las mochilas que los chicos llevan a la escuela, es un grave problema entre los niños, y que ha ganado protagonismo en los últimos años.

“Los dolores de espalda y cuello multiplican las consultas en los consultorios pediátricos, debidos a la sobrecarga en los bolsos escolares”, aseguró, y agregó que “Adecuar la carga siempre será beneficioso”.

“Ésta (la mochila) no debe superar el equivalente al 10 o 15% del peso del niño. Por ejemplo, un niño de 7 años que concurre a un segundo grado, y que pesa aproximadamente 22 kilos, para no causar daño, su mochila no debería pesar más de 2 kilos, lo que frecuentemente no se cumple. Cargar a diario una pesada mochila sobre las espaldas, pude causar severos trastornos, sobre todo dolor de espaldas”, dijo.

Explicó que “el peso excesivo, genera tensión en los músculos y articulaciones, lo que lleva a la aparición de dolor y malas posturas”, y que “si el problema se prolonga en el tiempo, puede conducir a deformidades en la columna, tales como las temidas cifosis o escoliosis”.

“La mejor forma de prevenir las lesiones y los síntomas, es no superar el peso y el tiempo máximo (15 a 20 minutos) permitido de uso. Se debe distribuir uniformemente el peso de las mochilas por todo el cuerpo y éstas deben tener hombreras anchas y acolchadas. La altura y el ancho, no deben superar el alto y el ancho de los hombros. Se debe cargar sobre ambos hombros. El uso de mochilas con ruedas, es una opción muy recomendable para evitar la sobrecarga de la espalda”, concluyó el pediatra.