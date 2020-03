Palma Cané: “La caída de mercados por el coronavirus frena las exportaciones y la negociación de la deuda externa”

29/02/2020 - 23:03 Economía

Los mercados financieros internacionales vienen de dos semanas agitadas por el pánico inversor a los efectos del coronavirus. Registran fuertes caídas y comienzan a aparecer señales en la economía real.

Para el analista Luis Palma Cané, si bien en su diagnóstico la situación es grave y lo será por un tiempo más, aún no hay indicios de que se vaya a precipitar en una recesión global. No obstante, señaló que esta inestabilidad de los mercados va a continuar al menos en la primera mitad del año.

¿Cuán grave es el impacto del coronavirus en los mercados?

Cuando aparece un “cisne negro” y por ello se entiende un factor que no fue previsible, en este caso esta epidemia que en cualquier momento se va a convertir en una pandemia, parece que se va a extender a muchos más países de lo que está ahora. Lo que pasa es que aumenta la incertidumbre de los inversores porque no saben cómo va a evolucionar ni cómo termina esto, por eso suben su temor al riesgo y salen de los mercados que consideran más riesgosos. Se refugian en los menos riesgosos, en las monedas duras como el oro, el yen y el dólar y los bonos del Tesoro norteamericano que son considerados el activo financiero más seguro, -algo opinable- pero ahí se tiene la explicación de por qué hemos tenido la peor semana en los mercados financieros después de la trágica semana al fin del 2008 al inicio de la gran recesión. Hay incertidumbre, aumento de la aversión al riesgo y salida de capitales de los mercados riesgosos. Entonces caen los mercados bursátiles que por definición son los que más van a sufrir.

¿Cómo va a impactar esto en la economía argentina?

Esa misma incertidumbre a nivel macroeconómico, genera una caída de consumo, una caída de inversión y lo que es más grave, una caída en la producción porque se va a producir una disrupción en la cadena de abastecimiento. Por ejemplo, hay una enorme cantidad de empresas globales que tienen una parte de sus insumos elaborados en China, los insumos que necesitan para producir que hoy están interrumpidos, entonces cae la producción. En la Argentina en particular le pega porque están bajando los comoditties, precisamente porque se estima que la demanda china va a bajar y se nos cae el precio de la primera exportación primaria que tenemos que es la soja. En segundo lugar y algo que no es menor, es que dada la situación particular que tienen nuestro país de la renegociación de la deuda, que también nos pega negativamente porque es cierto que la predisposición que tienen hoy los que nos tienen que refinanciar el FMI los inversores privados, es menor o bien nos van a exigir mayores condiciones dado el mayor riesgo a nivel mundial.

¿Tiene mayor efecto expansivo por el hecho de que sea China el foco de esta situación?

Sí, porque China es la segunda economía del mundo, si esto hubiera pasado en Zimbabwe, el efecto mundial no habría sido mayor. El impacto, la expansión geográfica es evidente con China, pero ellos los chinos también tienen un poco la culpa porque demoraron la información. Los datos dicen que el 15 de diciembre estaba el brote pero lo anunciaron un mes después, lo cual de alguna manera impidió los controles y así estamos. Este virus de toda manera la gente no debe entrar en pánico, los que han fallecido son personas mayores porque las vías respiratorias se les complica con una neumonía y a esa edad, las defensas que tiene una persona mayor son menores. No hay que entrar en pánico, esto se va a acabar, a fin de marzo empieza la primavera con el calor y el calor mata de por sí al virus. Así que la gente especialista calcula que el impacto mayor, el punto más álgido en la expansión va a ser a mediados de abril y de ahí en más se va a ir recuperando la economía mundial. Está todo más o menos previsible lo que puede pasar. Lo que creo es que no hay que entrar en pánico, Italia entró en pánico, Corea del Sur en pánico y eso es enemigo de la economía. Roma está vacía, Milan también y son ciudades que viven del turismo por ejemplo Roma, hay líneas aéreas con enormes pérdidas, esto se va a ir recuperando en la medida que el virus sea detenido.

¿Esto puede derivar en una recesión mundial?

Hoy por hoy no, pero obviamente que va a impactar y en el primer trimestre vamos a ver un crecimiento de la economía mundial un poco menor, un par de puntos, que a nivel anual en vez de crecer al 3,4% se crezca al 3,3%, no hay ninguna posibilidad que la economía mundial caiga en una depresión que en ese caso no estaría bajando la tasa de crecimiento sino que daría crecimiento negativo. Estamos muy lejos de eso, creo que antes, el virus va a ser controlado.

¿Qué tan importante es China para nuestras exportaciones?

Está entre los tres primeros mercados a los cuales exporta la Argentina, que son Brasil, China y EE.UU., de manera que nos pega porque no solo baja el precio de la soja sino que no nos están importando soja, tenemos que colocar lo que enviábamos a China hacia otro lado y además lo vamos a colocar a un precio cada vez menor porque la presión de los países que no pueden exportar a China, van a inundar el mercado. Esperemos que esto pase pronto.

¿Cuándo cree que podría empezar a normalizarse?

Abril o mayo con suerte, ojalá sea eso. Estamos sujetos a la evolución del virus, en manos de los infectólogos, los bancos centrales están empezando a decir que van a empezar a bajar la política monetaria, a bajar la tasa de interés, creo que eso sirve como una indicación que los bancos centrales también están preocupados. El viernes en la noche la FED envió un comunicado firmado por su presidente lo cual no es usual y dice claramente que el Coronavirus se ha convertido en un factor de riesgo pero que la autoridad monetaria de EE.UU. la está siguiendo muy de cerca y va a utilizar todas las herramientas necesarias para seguir soportando la economía y cuyas bases sigan firmes.